開催：2026.6.24

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が24日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとDバックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

9回表、6番 ノーラン・アレナド 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 STL 0-1 ARI、7番 ルルデス・グリエル 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 STL 0-3 ARI、キャッチャーのパスボールでDバックス得点 STL 0-4 ARI

9回裏、7番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-4 ARI、8番 ブレイズ・ジョーダン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 2-4 ARI、9番 ジミー・クルックス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 3-4 ARI

試合は3対4でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのケビン・ギンケルで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はカージナルスのマット・スバンソンで、ここまで2勝2敗0S。Dバックスのガルシアにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 11:50:17 更新