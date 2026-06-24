最初は無表情だったのに…会心のニヤリ。べた褒めされて表情が変化したゴールデンレトリバー
【画像を見る】褒められているのを分かってる…！飼い主さんのひとことにまんざらでもない表情のゴールデンレトリバー
ワンちゃんの表情に「今、うれしそう！」と思わず気持ちを重ねてしまうことはありませんか？
今回SNSで話題になったのは、飼い主さんとのやり取りの中で見せたゴールデンレトリバーのワンシーン。 思わずこちらまで笑顔になってしまう表情とは？
■葉っぱを頭にのせられ「似合ってるよ」と褒められたゴールデンレトリバー
頭の上に葉っぱをのせられているのは、ゴールデンレトリバーの海丸（うみまる）くん。飼い主のumimal_no_bossさんと遊んでいる様子がアップされています。
続けて「似合うわ」と自信満々な口調で海丸くんに話しかけます。くすぐったくなったのか海丸くんは、頭を動かそうとしますが飼い主さんに「待て！待て！」と制止されます。
ピタッと動きが止まった瞬間、飼い主さんは、すかさず海丸くんを指差しながら「似合うわ〜」「めちゃ似合ってる」と声をかけ続けます。
あまりに「似合うわ」と言い続けられた海丸くん。なんと、口角を上にあげてニヤリと笑って見せます。まるで「それほどでもないよ〜」と言っているかのような表情を浮かべて満足そうです。
海丸くんが笑顔になっても飼い主さんは「めっちゃ似合ってるよ」と褒めちぎります。「似合ってる」「すごく似合ってる」「かっこいい」と言われ続けて、満更でもない様子の海丸くんに見ている方が癒されます。
ニヤリと笑みを浮かべる海丸くんに「褒められてるの分かってる〜」「似合うの自覚してて可愛い！」などのコメントが寄せられ、動画は15.2万いいね！を獲得し話題になっています。
■海丸くんってどんな子？投稿主さんへお話をお伺いしてみました
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
umimal_no_bossさん「反響はあると思っていましたが、再生回数の伸び方が予想外で正直驚きました。当初同時に撮影していた動画素材がもう1つあって、そちらの投稿の方が反響があると思っていましたが、実際はパキラを頭に乗せた動画の方が海丸の人間らしさが表現されていて、フォロワーの皆さんも人間と会話できているかのような海丸の姿に好感を持っていたようでした」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
umimal_no_bossさん「全員が『あれはバズるね』という納得のいく回答でした」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
umimal_no_bossさん「『絶対に言葉がわかっている』『満更でもない表情がいい』などです。個人的には、飼い主さんの褒め方が良いと言われたことが嬉しかったです」
ーほかにも、海丸くんがニヤッとする言葉はありますか？
umimal_no_bossさん「学習したのか最近では『笑って』と言うとニヤッと笑ってくれます。おおむね褒め言葉をかけるとニヤッとしてくれます」
ーいいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
umimal_no_bossさん「翌日バズっていることに初めて気づいて携帯の通知が鳴り止まなかったです。何度かバズを経験していますが、やはり私たちも気分が高まり数日は興奮していました」
人間のような表情や仕草をしてくれる海丸くん。Instagramには、他にも海丸くんの愛らしい日常の様子がたくさん投稿されています。
賑やかな家族に囲まれて幸せそうに暮らしている海丸くんの様子が気になる方は、umimal_no_bossさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ