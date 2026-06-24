中丸雄一原作アニメ連動番組『きっくんのちょい足し！』7・2から放送「裏話などもお伝えできれば」
中丸雄一原作ショートアニメ『地球大好き！きっくん』（7月1日スタート、毎週水曜『5時に夢中』（後5：00〜5：59）内で放送）と連動した新番組『きっくんのちょい足し！』が、7月2日より毎週木曜の午前7：30〜7：35にTOKYO MXにて放送されることが発表された。
【画像】新番組『きっくんのちょい足し！』ロゴ
本番組は、前日（水曜）の『5時に夢中！』内で放送されたアニメ本編に加え、原作・声優を務める中丸が制作の裏話やこだわり、近況報告などを「ゆるく」語るスペシャルコメントをセットで届ける。番組の自由な空気感と「きっくん」ならではのゆるさが融合した、朝のひとときにぴったりの5分間。
『地球大好き！きっくん』は、中丸が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニメ。「地球侵略を目的に、遠い惑星から来た地球外生命体・きっくんの物語。日本侵略班たちは、その居心地の良さにより、本来の目的を忘れつつ、逆に日本を好きになり日本を、いや地球を守ろうと思う。」とのストーリーで展開され、中丸が主人公きっくん役の声優を自ら務める。創作の全過程に関わる中丸の想いが詰まった作品。
■中丸雄一コメント
『地球大好き！きっくん』がいよいよ始まります！ショートアニメなので、ながら見程度でも面白さは伝わるかなと思っています。ぜひ習慣にして気にかけてもらえたらうれしいです！基本的には1話完結ですが、まとめて見てみると、実は背景に違う話の伏線になるようなグッズが置いてあったり…1回見ただけでは気付かない部分も隠れています。『きっくんのちょい足し！』ではこういった裏話などもちょっとずつお伝えできればなと思うので、ぜひ2周、3周して隅から隅まで楽しんでもらえるとうれしいです。
【画像】新番組『きっくんのちょい足し！』ロゴ
本番組は、前日（水曜）の『5時に夢中！』内で放送されたアニメ本編に加え、原作・声優を務める中丸が制作の裏話やこだわり、近況報告などを「ゆるく」語るスペシャルコメントをセットで届ける。番組の自由な空気感と「きっくん」ならではのゆるさが融合した、朝のひとときにぴったりの5分間。
■中丸雄一コメント
『地球大好き！きっくん』がいよいよ始まります！ショートアニメなので、ながら見程度でも面白さは伝わるかなと思っています。ぜひ習慣にして気にかけてもらえたらうれしいです！基本的には1話完結ですが、まとめて見てみると、実は背景に違う話の伏線になるようなグッズが置いてあったり…1回見ただけでは気付かない部分も隠れています。『きっくんのちょい足し！』ではこういった裏話などもちょっとずつお伝えできればなと思うので、ぜひ2周、3周して隅から隅まで楽しんでもらえるとうれしいです。