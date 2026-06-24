『宇宙なんちゃらこてつくん』初の映画化で9・11公開 キャスト続投で特報映像など情報一挙解禁
初の映画化はアニメ映像と実写映像を組み合わせたオリジナルストーリー
テレビアニメ『宇宙なんちゃら こてつくん』が初めて映画化され、『映画「宇宙なんちゃらこてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』として9月11日に公開されることが発表された。あわせて、映画キービジュアル、特報映像、あらすじ、原作・にしむらゆうじ氏の映画化記念イラストが解禁。キャスト・スタッフからのコメントも到着した。
【動画】公開された『宇宙なんちゃらこてつくん』初映画の特報映像
キャストはテレビアニメに引き続き、こてつ役は藤原夏海、ニコ役は榎木淳弥、ルー役は玉木雅士、ひかる役は竹達彩奈、おたま役は山口茜、ナレーション、DAXAくん役はムロツヨシが声優を務める。
今作は、再編集したアニメ映像と宇宙の実写映像を組み合わせたオリジナルストーリー映画となる。実写映像はNHKの本格的科学番組、JAXAなどが記録してきた宇宙探査の実写映像を大胆に使用。フィクションとリアルの垣根を越え、子どもたちにとっては今までにないワクワク感や楽しさを創出し、知育的、教育的要素も織り交ぜた、親子で楽しめる宇宙エンターテイメント映画となっている。
また、オンラインムビチケ前売券が販売開始。購入すると、「ムビチケデジタルカード」と「スマホ壁紙」がもらえる。
さらに、「宇宙なんちゃらこてつくん」は子ども向け宇宙キャラNo1として、アニメやイベント、商品を通して子どもたちはじめ多くの方々に向けて宇宙を身近にする活動を行っている。その活動の一環として宇宙事業を推進する自治体を応援する「宇宙応援アンバサダー」の取り組みを行っている。これまで「鹿児島県肝付町」（2023年12月）、「北海道大樹町」（2024年7月）、「和歌山県那智勝浦町」（2024年11月）、「神奈川県」(2025年5月)の4自治体で「宇宙応援アンバサダー」の就任をしており、「鹿児島県南種子町」の就任で5自治体目となる。
本作は、にしむら氏の人気WEB漫画が原作。2021年よりテレビアニメとして放送された。
■あらすじ
アニマル国宇宙アカデミーに通うパイロット科1年生の「こてつ」は、ある日、「このあたりに宇宙人がいる!?」というウワサを聞いて大興奮。アカデミーのみんなで手分けして、宇宙人を探すことに…！UFO、月面探査、火星のふしぎ、ブラックホール…調べれば調べるほど、宇宙は知らないことだらけ。はたして、こてつたちは本当に宇宙人を見つけられるのか？「宇宙人を探しに、ちょっくら冒険行ってこ〜い！」
■にしむらゆうじ氏コメント
子どもたちに、少しだけ宇宙を面白いと思ってもらえたらいいなと、そんなつもりで原作漫画を描いています。宇宙は不思議でいっぱいです。宇宙空間はマイナス約270度なのに、空気がないから寒く感じないんですよ。すごく不思議でしょ？映画化、大変うれしく思います。誰かが、宇宙のことを知るきっかけになってくれたらと思っています。
■キャストコメント
▼こてつ役：藤原夏海
アニメが終了してから数年経っても、こてつくんたちの新たなエピソードが、なんと映画として皆さんに見ていただけるのが本当にとてもうれしく思います！こてつくん含め、いつも宇宙アカデミーで頑張るみんなのことを応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。うっかり出てきた宇宙人とは一体なんなのか…!?ぜひ楽しんでくださいね〜！
▼ニコ役：榎木淳弥
久々に「こてつくん」が帰ってくると思ったら、なんと劇場版!!僕もまたニコを演じられるのがうれしいです。今回もこてつくんたちと一緒に、宇宙のことをいろいろ知ることができると思います。みなさんどうぞお楽しみに！
▼ルー役：玉木雅士
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちをつなぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！かわいらしいアニマル達がスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
▼ひかる役：竹達彩奈
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちをつなぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！かわいらしいアニマル達がスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
▼おたま役：山口茜
なんと「宇宙なんちゃら こてつくん」が映画になります！やった〜！こてつたちの宇宙への冒険の日々はまだまだ続いていて、そんな姿をまた皆様に観ていただけることがとってもうれしいです！劇場版でも、おたまは相変わらず元気いっぱいです!!!どうぞ続報&公開を楽しみにお待ちください！
▼じいちゃん役：山口勝平
「宇宙なんちゃらこてつくん」なんと劇場版となころころかわいいこてつ達に大きなスクリーンで会えるなんて、じいちゃんとってもうれしいぞぃ！はたして宇宙人は見つかるのか？実写の解説付きで宇宙のあれこれも学んで、またまた一緒に宇宙へ一歩近づいちゃおう
▼校長役：青山穣
おハロー！みんなー、とうとう、こてつくんが映画館にやってくるよー！映画館で宇宙のお話をエガカンとするとは、ロマンチック〜♪私、校長もかならず劇場でコッチョリ、宇宙アカデミーの生徒たちの活躍を見届けますよ！ちょっくら月まで行く前に、ちょっくら映画館まで行ってきまーす！
▼トビオ役：小山剛志
まさかの「こてつくん」の劇場版。ビックリしました。あのホルモン屋の激シブオヤジ、トビオを劇場版で演じられる日が来るなんて。久々に再会したレギュラーメンバー達と共に、楽しく収録させていただきました。日常に追われる大人達よ。この作品に触れ、あの頃のように宇宙に思いを馳せるのもたまにはいいんじゃないっすかねえ。
▼イズミ先生役：西健亮
こてつくんと仲間たちに、劇場で会える日が来るなんて…！イズミ先生役として、がんばりやさんな生徒たちにまた会うことが出来て、とてもうれしいです。こてつくん達と、まだまだ不思議がいっぱいな宇宙のお話を、ぜひ劇場で一緒にお楽しみください！
▼円盤さん役：杉田智和
え？円盤さんもでるんですか？やった!!子ども達の間で、宇宙もののイメージがこのこてつくんだと聞きます。
ありがたいですね。これからも出続けたいものです。
▼ナレーション、DAXAくん役：ムロツヨシ
また「宇宙なんちゃら」の世界に立てます。私の「なんちゃらナレーション」とDAXAくん。この違和感たちを受け入れてくれてありがとうございます。いろんなお子達に見てもらえてると沢山のお声をいただいてます。そのお子達の声がスクリーンで、劇場で、聞こえることを大大大目標に、今回も「なんちゃら」を精一杯成し遂げたい思いです。こてつくんに会えることを楽しみにしてます。お子達待っててね。親御さま、どうか映画館までご一緒ください。なんちゃら、を一緒に。一緒に、宇宙をかんがえよう。
■スタッフコメント
▼監督：筒井芳典
「宇宙なんちゃらこてつくん」の好奇心あふれる世界に、実際の宇宙の映像や最新科学を詰め込みました。宇宙人を探しに出かけるこてつたちと一緒に、宇宙の不思議や面白さを発見してみてください。笑って、驚いて、宇宙が少しだけ身近に感じられる。そんな映画になればうれしいです。
▼脚本：加藤陽一
「宇宙なんちゃらこてつくん」が初めて映画になりました。宇宙人を探すことになったこてつくんたちは、森へ、洞窟へ、さらには宇宙にまで（？）飛び出します。さまざまな宇宙の知識や、実際の月や火星の映像も盛りだくさん。こてつくんたちと一緒に、好奇心いっぱいの宇宙人探しを楽しんでいただけたらうれしいです。
▼TVアニメシリーズ監督：作田ハズム
ショートアニメとして動き出したこてつくんたちが、ついに映画のスクリーンに！テレビシリーズを担当した監督としてこんなにうれしいことはありません。劇場での彼らがどんな姿を見せてくれるのか、観客として楽しみにしております。それと…実は「とある声」でこっそりぼくも参加させてもらっています！
■STAFF
原作：にしむらゆうじ
監督：筒井芳典
脚本：加藤陽一
音楽：中西匡、羽深由理
音楽プロデューサー：千田耕平
サウンドデザイン：松井謙典
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作協力：ファンワークス
映像制作協力：サイエンスアート社
映像制作：NHKエデュケーショナル
宇宙監修：公益財団法人日本宇宙少年団
製作：ちょっくら月まで映画委員会
■CAST
こてつ：藤原夏海
ニコ：榎木淳弥
ルー：玉木雅士
ひかる：竹達彩奈
おたま：山口茜
じいちゃん：山口勝平
校長：青山穣
トビオ：小山剛志
イズミ先生：西健亮
円盤さん：杉田智和
ナレーション、DAXAくん：ムロツヨシ
テレビアニメ『宇宙なんちゃら こてつくん』が初めて映画化され、『映画「宇宙なんちゃらこてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』として9月11日に公開されることが発表された。あわせて、映画キービジュアル、特報映像、あらすじ、原作・にしむらゆうじ氏の映画化記念イラストが解禁。キャスト・スタッフからのコメントも到着した。
キャストはテレビアニメに引き続き、こてつ役は藤原夏海、ニコ役は榎木淳弥、ルー役は玉木雅士、ひかる役は竹達彩奈、おたま役は山口茜、ナレーション、DAXAくん役はムロツヨシが声優を務める。
今作は、再編集したアニメ映像と宇宙の実写映像を組み合わせたオリジナルストーリー映画となる。実写映像はNHKの本格的科学番組、JAXAなどが記録してきた宇宙探査の実写映像を大胆に使用。フィクションとリアルの垣根を越え、子どもたちにとっては今までにないワクワク感や楽しさを創出し、知育的、教育的要素も織り交ぜた、親子で楽しめる宇宙エンターテイメント映画となっている。
また、オンラインムビチケ前売券が販売開始。購入すると、「ムビチケデジタルカード」と「スマホ壁紙」がもらえる。
さらに、「宇宙なんちゃらこてつくん」は子ども向け宇宙キャラNo1として、アニメやイベント、商品を通して子どもたちはじめ多くの方々に向けて宇宙を身近にする活動を行っている。その活動の一環として宇宙事業を推進する自治体を応援する「宇宙応援アンバサダー」の取り組みを行っている。これまで「鹿児島県肝付町」（2023年12月）、「北海道大樹町」（2024年7月）、「和歌山県那智勝浦町」（2024年11月）、「神奈川県」(2025年5月)の4自治体で「宇宙応援アンバサダー」の就任をしており、「鹿児島県南種子町」の就任で5自治体目となる。
本作は、にしむら氏の人気WEB漫画が原作。2021年よりテレビアニメとして放送された。
■あらすじ
アニマル国宇宙アカデミーに通うパイロット科1年生の「こてつ」は、ある日、「このあたりに宇宙人がいる!?」というウワサを聞いて大興奮。アカデミーのみんなで手分けして、宇宙人を探すことに…！UFO、月面探査、火星のふしぎ、ブラックホール…調べれば調べるほど、宇宙は知らないことだらけ。はたして、こてつたちは本当に宇宙人を見つけられるのか？「宇宙人を探しに、ちょっくら冒険行ってこ〜い！」
■にしむらゆうじ氏コメント
子どもたちに、少しだけ宇宙を面白いと思ってもらえたらいいなと、そんなつもりで原作漫画を描いています。宇宙は不思議でいっぱいです。宇宙空間はマイナス約270度なのに、空気がないから寒く感じないんですよ。すごく不思議でしょ？映画化、大変うれしく思います。誰かが、宇宙のことを知るきっかけになってくれたらと思っています。
■キャストコメント
▼こてつ役：藤原夏海
アニメが終了してから数年経っても、こてつくんたちの新たなエピソードが、なんと映画として皆さんに見ていただけるのが本当にとてもうれしく思います！こてつくん含め、いつも宇宙アカデミーで頑張るみんなのことを応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。うっかり出てきた宇宙人とは一体なんなのか…!?ぜひ楽しんでくださいね〜！
▼ニコ役：榎木淳弥
久々に「こてつくん」が帰ってくると思ったら、なんと劇場版!!僕もまたニコを演じられるのがうれしいです。今回もこてつくんたちと一緒に、宇宙のことをいろいろ知ることができると思います。みなさんどうぞお楽しみに！
▼ルー役：玉木雅士
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちをつなぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！かわいらしいアニマル達がスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
▼ひかる役：竹達彩奈
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちをつなぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！かわいらしいアニマル達がスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
▼おたま役：山口茜
なんと「宇宙なんちゃら こてつくん」が映画になります！やった〜！こてつたちの宇宙への冒険の日々はまだまだ続いていて、そんな姿をまた皆様に観ていただけることがとってもうれしいです！劇場版でも、おたまは相変わらず元気いっぱいです!!!どうぞ続報&公開を楽しみにお待ちください！
▼じいちゃん役：山口勝平
「宇宙なんちゃらこてつくん」なんと劇場版となころころかわいいこてつ達に大きなスクリーンで会えるなんて、じいちゃんとってもうれしいぞぃ！はたして宇宙人は見つかるのか？実写の解説付きで宇宙のあれこれも学んで、またまた一緒に宇宙へ一歩近づいちゃおう
▼校長役：青山穣
おハロー！みんなー、とうとう、こてつくんが映画館にやってくるよー！映画館で宇宙のお話をエガカンとするとは、ロマンチック〜♪私、校長もかならず劇場でコッチョリ、宇宙アカデミーの生徒たちの活躍を見届けますよ！ちょっくら月まで行く前に、ちょっくら映画館まで行ってきまーす！
▼トビオ役：小山剛志
まさかの「こてつくん」の劇場版。ビックリしました。あのホルモン屋の激シブオヤジ、トビオを劇場版で演じられる日が来るなんて。久々に再会したレギュラーメンバー達と共に、楽しく収録させていただきました。日常に追われる大人達よ。この作品に触れ、あの頃のように宇宙に思いを馳せるのもたまにはいいんじゃないっすかねえ。
▼イズミ先生役：西健亮
こてつくんと仲間たちに、劇場で会える日が来るなんて…！イズミ先生役として、がんばりやさんな生徒たちにまた会うことが出来て、とてもうれしいです。こてつくん達と、まだまだ不思議がいっぱいな宇宙のお話を、ぜひ劇場で一緒にお楽しみください！
▼円盤さん役：杉田智和
え？円盤さんもでるんですか？やった!!子ども達の間で、宇宙もののイメージがこのこてつくんだと聞きます。
ありがたいですね。これからも出続けたいものです。
▼ナレーション、DAXAくん役：ムロツヨシ
また「宇宙なんちゃら」の世界に立てます。私の「なんちゃらナレーション」とDAXAくん。この違和感たちを受け入れてくれてありがとうございます。いろんなお子達に見てもらえてると沢山のお声をいただいてます。そのお子達の声がスクリーンで、劇場で、聞こえることを大大大目標に、今回も「なんちゃら」を精一杯成し遂げたい思いです。こてつくんに会えることを楽しみにしてます。お子達待っててね。親御さま、どうか映画館までご一緒ください。なんちゃら、を一緒に。一緒に、宇宙をかんがえよう。
■スタッフコメント
▼監督：筒井芳典
「宇宙なんちゃらこてつくん」の好奇心あふれる世界に、実際の宇宙の映像や最新科学を詰め込みました。宇宙人を探しに出かけるこてつたちと一緒に、宇宙の不思議や面白さを発見してみてください。笑って、驚いて、宇宙が少しだけ身近に感じられる。そんな映画になればうれしいです。
▼脚本：加藤陽一
「宇宙なんちゃらこてつくん」が初めて映画になりました。宇宙人を探すことになったこてつくんたちは、森へ、洞窟へ、さらには宇宙にまで（？）飛び出します。さまざまな宇宙の知識や、実際の月や火星の映像も盛りだくさん。こてつくんたちと一緒に、好奇心いっぱいの宇宙人探しを楽しんでいただけたらうれしいです。
▼TVアニメシリーズ監督：作田ハズム
ショートアニメとして動き出したこてつくんたちが、ついに映画のスクリーンに！テレビシリーズを担当した監督としてこんなにうれしいことはありません。劇場での彼らがどんな姿を見せてくれるのか、観客として楽しみにしております。それと…実は「とある声」でこっそりぼくも参加させてもらっています！
■STAFF
原作：にしむらゆうじ
監督：筒井芳典
脚本：加藤陽一
音楽：中西匡、羽深由理
音楽プロデューサー：千田耕平
サウンドデザイン：松井謙典
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作協力：ファンワークス
映像制作協力：サイエンスアート社
映像制作：NHKエデュケーショナル
宇宙監修：公益財団法人日本宇宙少年団
製作：ちょっくら月まで映画委員会
■CAST
こてつ：藤原夏海
ニコ：榎木淳弥
ルー：玉木雅士
ひかる：竹達彩奈
おたま：山口茜
じいちゃん：山口勝平
校長：青山穣
トビオ：小山剛志
イズミ先生：西健亮
円盤さん：杉田智和
ナレーション、DAXAくん：ムロツヨシ
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