「すごいを通り越している」長友佑都が驚愕したＷ杯戦士は？「言葉が出ない」
これがスーパースターたる所以なのだろう。
北中米ワールドカップで、６月24日に39歳となるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシはここまで２試合で５ゴール。W杯最多得点記録も18点に更新した。
一方、初戦は振るわなかった41歳のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも、続くウズベキスタン戦で２ゴールを挙げた。
同世代の名手の活躍に舌を巻いたのが、39歳の日本代表DF長友佑都だ。両雄のパフォーマンスに「言葉が出ない」と賛辞を贈った。
「すごいね。同じような年齢であれだけやって、世界の舞台で活躍しているのは。なかなか感情を表わす言葉が出ないぐらい、すごいを通り越している域に入ってますよ」
５大会連続出場のSBはさらに、こう言葉を続ける。
「役者がああやって点を取ることによって、チームの士気も上がるだろうし、ワールドカップ自体も、サッカーの人気という意味でもやっぱり面白いですよね。そういった意味では、世界でサッカーの人気がより強いものになっていくだろうし。日本でも勝つことによって、もし僕なんかが決めることがあれば、また面白いんじゃないですか。盛り上がるんじゃないですかね」
この大ベテランがピッチに立てば、日本だけでなく、世界でも話題となるだろう。ここまで２試合は出番なし。だが、その機会を虎視眈々と狙っている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
北中米ワールドカップで、６月24日に39歳となるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシはここまで２試合で５ゴール。W杯最多得点記録も18点に更新した。
一方、初戦は振るわなかった41歳のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも、続くウズベキスタン戦で２ゴールを挙げた。
同世代の名手の活躍に舌を巻いたのが、39歳の日本代表DF長友佑都だ。両雄のパフォーマンスに「言葉が出ない」と賛辞を贈った。
５大会連続出場のSBはさらに、こう言葉を続ける。
「役者がああやって点を取ることによって、チームの士気も上がるだろうし、ワールドカップ自体も、サッカーの人気という意味でもやっぱり面白いですよね。そういった意味では、世界でサッカーの人気がより強いものになっていくだろうし。日本でも勝つことによって、もし僕なんかが決めることがあれば、また面白いんじゃないですか。盛り上がるんじゃないですかね」
この大ベテランがピッチに立てば、日本だけでなく、世界でも話題となるだろう。ここまで２試合は出番なし。だが、その機会を虎視眈々と狙っている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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