SUPER EIGHT・大倉忠義、ジュニア時代に「コイツには負けないと思っていた」存在とは？ 『スタソン』でジュニアと超貴重トークを展開
スペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど繰り広げるPrime Video音楽番組『Star Song Special』シーズン3（隔週木曜 後4：00）。25日配信の第8回では、トンツカタン森本がMCを務め、ジュニアのプロデュースを手がけている大倉忠義（SUPER EIGHT）がゲストとして登場する。
【番組カット】フレッシュでエネルギッシュ！嵐の「Step and Go」をカバーしたジュニア
番組恒例のスタジオライブでは、ジュニアが嵐の「Step and Go」をカバー。「フレッシュでエネルギッシュなパワーを込めて頑張ります」（末永光）、「サビの振りが僕たちバージョンです！」（竹村実悟）と見どころを語る。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回は大倉とジュニア8人（阿達慶、千井野空翔、竹村、鍋田大成、末永、宮岡大愛、山岸想、善如寺來）が対面。まずは千井野が「昔のジュニアと今のジュニアの違い」を深掘り。大倉曰く、竹村には“昔のジュニア”を彷彿とさせる要素があるとのこと。だが、その理由を伝えられた竹村は大焦りで「ヤバいです!!」と床にひざまずく事態に…（!?）
ジュニアのライブ演出を務める大倉だが、ジュニアとのトーク共演は激レア。山岸は“ジュニアのリハーサルに立ち会う大倉のものまね”を披露して収録を盛り上げ、鍋田は大倉との共通点“空手経験者”をベースにした特技を披露。さらに、独特な空気感で注目を集める善如寺は大倉へ「座右の銘はありますか？」とストレートに斬り込むなど、個性豊かなジュニアたちにMCのトンツカタン森本も「逸材揃いだな（笑）」 とうなる。また、阿達は大倉へ「僕たち次世代に期待していること」を質問。「よく聞いてくれた！ナイス！」（千井野）とジュニア一同が大興奮のなか、大倉が伝えた言葉とは。
話題は大倉のジュニア時代のエピソードへ。大倉が「絶対コイツには負けないと思っていた」という相手の名前を明かすほか、同じ質問が返ってきた現役ジュニアの末永や山岸もライバルの存在を告白する。また、宮岡の質問がきっかけで、ジュニアがメインで登場する雑誌『Zessei』の編集長を務める大倉が、創刊記念写真展の裏話を語る一幕も。ジュニアのプロデュースにかける熱い思いが明かされる。
そして「自分たちをどう思っているか知りたい」というジュニアたちのリクエストに応え、大倉が今回のジュニア8人の印象をそれぞれ発表。愛情あふれるコメントの数々にジュニアたちは「ちょっと（感動で）言葉が出ない…」（宮岡）、「うれしすぎて今日眠れません！アドレナリンがドバドバです」（末永）と大感激する。
さらに、スピンオフ企画ポッドキャスト番組『Star Stone Podcast by Star Song Special』（全8回）が、Amazon Musicで7月9日午後4時30分から配信される。レギュラーMCにトンツカタン森本を迎え、ジュニアが“トーク力向上”をテーマに番組作りに挑戦する。記念すべき初回には、阿達、千井野、竹村が出演。ジュニアは週替わりで登場する予定となっている。果たして、“また聴きたい”と思わせる番組を作ることができるのか。
【番組カット】フレッシュでエネルギッシュ！嵐の「Step and Go」をカバーしたジュニア
番組恒例のスタジオライブでは、ジュニアが嵐の「Step and Go」をカバー。「フレッシュでエネルギッシュなパワーを込めて頑張ります」（末永光）、「サビの振りが僕たちバージョンです！」（竹村実悟）と見どころを語る。
今回は大倉とジュニア8人（阿達慶、千井野空翔、竹村、鍋田大成、末永、宮岡大愛、山岸想、善如寺來）が対面。まずは千井野が「昔のジュニアと今のジュニアの違い」を深掘り。大倉曰く、竹村には“昔のジュニア”を彷彿とさせる要素があるとのこと。だが、その理由を伝えられた竹村は大焦りで「ヤバいです!!」と床にひざまずく事態に…（!?）
ジュニアのライブ演出を務める大倉だが、ジュニアとのトーク共演は激レア。山岸は“ジュニアのリハーサルに立ち会う大倉のものまね”を披露して収録を盛り上げ、鍋田は大倉との共通点“空手経験者”をベースにした特技を披露。さらに、独特な空気感で注目を集める善如寺は大倉へ「座右の銘はありますか？」とストレートに斬り込むなど、個性豊かなジュニアたちにMCのトンツカタン森本も「逸材揃いだな（笑）」 とうなる。また、阿達は大倉へ「僕たち次世代に期待していること」を質問。「よく聞いてくれた！ナイス！」（千井野）とジュニア一同が大興奮のなか、大倉が伝えた言葉とは。
話題は大倉のジュニア時代のエピソードへ。大倉が「絶対コイツには負けないと思っていた」という相手の名前を明かすほか、同じ質問が返ってきた現役ジュニアの末永や山岸もライバルの存在を告白する。また、宮岡の質問がきっかけで、ジュニアがメインで登場する雑誌『Zessei』の編集長を務める大倉が、創刊記念写真展の裏話を語る一幕も。ジュニアのプロデュースにかける熱い思いが明かされる。
そして「自分たちをどう思っているか知りたい」というジュニアたちのリクエストに応え、大倉が今回のジュニア8人の印象をそれぞれ発表。愛情あふれるコメントの数々にジュニアたちは「ちょっと（感動で）言葉が出ない…」（宮岡）、「うれしすぎて今日眠れません！アドレナリンがドバドバです」（末永）と大感激する。
さらに、スピンオフ企画ポッドキャスト番組『Star Stone Podcast by Star Song Special』（全8回）が、Amazon Musicで7月9日午後4時30分から配信される。レギュラーMCにトンツカタン森本を迎え、ジュニアが“トーク力向上”をテーマに番組作りに挑戦する。記念すべき初回には、阿達、千井野、竹村が出演。ジュニアは週替わりで登場する予定となっている。果たして、“また聴きたい”と思わせる番組を作ることができるのか。