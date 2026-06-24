SUPER EIGHT・大倉忠義、ジュニア時代に「コイツには負けないと思っていた」存在とは？ 『スタソン』でジュニアと超貴重トークを展開

SUPER EIGHT・大倉忠義、ジュニア時代に「コイツには負けないと思っていた」存在とは？ 『スタソン』でジュニアと超貴重トークを展開