宮舘涼太の“ワイルド”なビジュアルに反響！たくましい肩をのぞかせバイクにもたれる姿に「色気がすごい」「舘様の美貌が大暴走してる」「鎖骨が綺麗」「リップの色味素敵」

【写真】宮舘涼太『anan』中吊り＆表紙／『anan』過去ビジュアル

雑誌『anan』公式SNSで、最新号の表紙を務める宮舘涼太（Snow Man）の中吊り広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■宮舘涼太のワイルドなビジュアルに反響

公開されたのは、白タンクトップにカーキジャケットをラフに羽織ったワイルドなスタイリング。バイクにもたれかかりながらカメラを見つめる姿が印象的で、色気あふれる表情が目を引く。

同号の特集は「魅せるカラダ」。投稿では「最強のアクション俳優に扮した #ワイルド舘様 が #たくましい肩 と #しなやかなボディ であなたをお守りいたします。」と紹介されており、誌面では見るたび姿を変える“宮舘シネマ”も楽しめるという。

ファンからは「なんてカッコイイの」「ワイルドかつセクシー」「リップの色味素敵」「美人すぎてびっくり」「ビジュ優勝」「舘様の美貌が大暴走してる」「鎖骨が綺麗」「色気がすごい」といった声が寄せられている。

■表紙では“鋭い眼差し”で圧倒的な存在感

なお、表紙ではブラックを基調としたスタイリングで登場。シアー素材のトップスからたくましい腕をのぞかせ、床に手をついたダイナミックなポーズを披露している。

カメラを鋭く見据える眼差しや、首元や指先を彩るシルバーアクセサリーも印象的で、ワイルドかつ妖艶な魅力を放つビジュアルとなっている。