SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）からなる特別ユニット“BMSG STRIKERS”新曲リリース決定
4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）からなる特別ユニット “BMSG STRIKERS”。6月26日に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。
■BMSG STRIKERS新曲｢Standing Here｣はフットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム
｢Standing Here｣は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム。
歓声もブーイングも受け止めながら、“今この瞬間”を自分たちのスタイルで駆け抜ける、ピッチに立つすべてのプレイヤーへ向けた1曲となっている。
■リリース情報
2026.06.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Standing Here」
■関連リンク
BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/