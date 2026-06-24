SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）からなる特別ユニット“BMSG STRIKERS”新曲リリース決定

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4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）からなる特別ユニット “BMSG STRIKERS”。6月26日に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。

■BMSG STRIKERS新曲｢Standing Here｣はフットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム

｢Standing Here｣は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム。

歓声もブーイングも受け止めながら、“今この瞬間”を自分たちのスタイルで駆け抜ける、ピッチに立つすべてのプレイヤーへ向けた1曲となっている。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Standing Here」

■関連リンク

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/