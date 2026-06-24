ABC元アナ・喜多ゆかりさん、桂吉弥との通販番組が放送決定→商品紹介で暴走も
ABCテレビはあす25日午後1時45分から、関西ローカルでおせっかい通販バラエティー番組『桂吉弥のきちっとみっけて！』を放送する。
【場面カット】フィットネストレーナーを前に大暴走する喜多ゆかりさん
優しくて面倒見が良すぎる「おせっかいマンション」の住人たちは、とにかくおせっかいを焼きがち。そんな住人たちが、視聴者のみなさんの生活をより良くする素敵な商品や役立つ情報を届ける情報番組。
「おせっかいマンション」の住人として、上方落語界を代表する落語家でテレビ・ラジオでも活躍中の桂吉弥と、元ABCテレビアナウンサーで現在は“日本一陽気なオフィスレディ”としてインタビューなども執筆するPR部員・喜多ゆかりさんが登場。他にも、関西の朝の情報番組『おはよう朝日です』でリポーター歴27年目になるベテラン通販タレント・やのぱんがおせっかいを焼きにマンションを訪れる。また、吉弥の飼い犬として柴犬の大吉も登場し、ハイテンションの住人たちにツッコミまくる。
今回、紹介するのは3商品。ただマットの上に寝ているだけで、丸まった背中をグーっとストレッチできる『ドクターエア3Dエアストレッチマット』。訪れたイケメンフィットネストレーナーの並木啓氏に喜多が「もう、好きにして…」と暴走する。
こびりついた汚れや隙間に入り込んだほこりをしっかり絡め取る『コードレス回転モップクリーナーライト』。水だけなのに、菌・花粉・黒カビ除去率99％。膝が痛い方や、ハイハイする赤ちゃんがいる家庭でもマルチに活躍。あまりの楽さに、吉弥も踊り出す事態に。
出産で髪のボリュームが減ってしまったという40代の喜多も興味津々となるのが、『ララチューヘアファンデーションプレミアムN』。白髪・薄毛・透けた地肌など、気になるところにポンポンするだけでキレイにカバーし、白髪ケアとボリュームアップが同時にできるそう。そのビフォーアフターにびっくりする。
【場面カット】フィットネストレーナーを前に大暴走する喜多ゆかりさん
優しくて面倒見が良すぎる「おせっかいマンション」の住人たちは、とにかくおせっかいを焼きがち。そんな住人たちが、視聴者のみなさんの生活をより良くする素敵な商品や役立つ情報を届ける情報番組。
「おせっかいマンション」の住人として、上方落語界を代表する落語家でテレビ・ラジオでも活躍中の桂吉弥と、元ABCテレビアナウンサーで現在は“日本一陽気なオフィスレディ”としてインタビューなども執筆するPR部員・喜多ゆかりさんが登場。他にも、関西の朝の情報番組『おはよう朝日です』でリポーター歴27年目になるベテラン通販タレント・やのぱんがおせっかいを焼きにマンションを訪れる。また、吉弥の飼い犬として柴犬の大吉も登場し、ハイテンションの住人たちにツッコミまくる。
こびりついた汚れや隙間に入り込んだほこりをしっかり絡め取る『コードレス回転モップクリーナーライト』。水だけなのに、菌・花粉・黒カビ除去率99％。膝が痛い方や、ハイハイする赤ちゃんがいる家庭でもマルチに活躍。あまりの楽さに、吉弥も踊り出す事態に。
出産で髪のボリュームが減ってしまったという40代の喜多も興味津々となるのが、『ララチューヘアファンデーションプレミアムN』。白髪・薄毛・透けた地肌など、気になるところにポンポンするだけでキレイにカバーし、白髪ケアとボリュームアップが同時にできるそう。そのビフォーアフターにびっくりする。