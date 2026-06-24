SUPER EIGHT大倉忠義『Star Song Special』でジュニア時代に負けたくないと思っていた相手を明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHTの大倉忠義が、6月25日16時より配信が開始される音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第8回に出演する。

■スタジオライブでは、ジュニアが嵐の「Step and Go」をカバー

『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間が届けられる音楽番組。シーズン3の第8回のゲストは、SUPER EIGHTの大倉忠義。MCはトンツカタン森本が務める。

番組恒例のスタジオライブでは、ジュニアが嵐の「Step and Go」をカバー。「フレッシュでエネルギッシュなパワーを込めて頑張ります」（末永光）、「サビの振りが僕たちバージョンです！」（竹村実悟）と見どころを語る。

■大倉の指摘に「ヤバいです!!」とひざまずく竹村実悟

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は大倉とジュニア8名（阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、宮岡大愛、山岸想、善如寺來）が対面。まずは千井野が「昔のジュニアと今のジュニアの違い」を深掘り。大倉いわく、竹村には“昔のジュニア”を彷彿とさせる要素があるとのこと。だが、その理由を伝えられた竹村は大焦りで「ヤバいです!!」と床にひざまずく事態に…!? スタジオは爆笑の渦に包まれる。

普段ジュニアのライブ演出を務める大倉だが、彼らとのトーク共演は激レア。山岸は“ジュニアのリハーサルに立ち会う大倉のものまね”を披露して収録を盛り上げ、鍋田は大倉との共通点“空手経験者”をベースにした特技を披露。さらに、独特な空気感で注目を集める善如寺は大倉へ「座右の銘はありますか？」とストレートに斬り込むなど、個性豊かなジュニアたちにMCのトンツカタン森本も「逸材揃いだな（笑）」 と唸る。

また、阿達は大倉へ「僕たち次世代に期待していること」を質問。「よく聞いてくれた！ ナイス！」（千井野）とジュニア一同が大興奮のなか、大倉が伝えた言葉とは？

■大倉の愛情溢れるコメントに「ちょっと（感動で）言葉が出ない…」

そして、話題は大倉のジュニア時代のエピソードへ。大倉が「絶対コイツには負けないと思っていた」という相手の名前を明かす他、同じ質問が返ってきた現役ジュニアの末永や山岸もライバルの存在を告白する。

また、宮岡の質問がきっかけで、ジュニアがメインで登場する雑誌『Zessei』の編集長を務める大倉が、創刊記念写真展の裏話を語るひと幕も。ジュニアのプロデュースに懸ける熱い想いが明かされる。

そして今回は「自分たちをどう思っているか知りたい」というジュニアたちのリクエストに応え、大倉が今回のジュニア8名の印象をそれぞれ発表。愛情溢れるコメントの数々にジュニアたちは「ちょっと（感動で）言葉が出ない…」（宮岡）、「うれしすぎて今日眠れません！ アドレナリンがドバドバです」（末永）と大感激だ。詳細は番組でチェックしよう。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#8 Teaserが公開されている。

■スピンオフ企画ポッドキャスト番組が7月9日より配信スタート

『Star Song Special』スピンオフ企画として、ポッドキャスト番組『Star Stone Podcast by Star Song Special』の配信が決定。7月9日16時30分からAmazon Musicにて配信スタートとなり、毎週木曜16時30分更新、全8回の配信が予定されている。

レギュラーMCにトンツカタン森本を迎え、“スターの原石”であるジュニアがあらたに挑戦するのは“トーク力向上”をテーマにしたポッドキャスト番組。トーク番組は未経験なメンバーも多いなか、トンツカタン森本にアドバイスを受けながら、リスナーを楽しませる番組作りに挑戦する。

記念すべき初回には、阿達慶、千井野空翔、竹村実悟が出演。ジュニアは週替わりで登場する予定だ。果たして彼らは、“また聴きたい”と思わせる番組を作ることができるのか？ 未来のスターたちによる、等身大のトークと成長の軌跡に期待しよう。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

06/25（木）16:00～ ※第8回配信

※隔週木曜配信

出演：トンツカタン森本（第8回MC）、大倉忠義（第8回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

『Star Stone Podcast by Star Song Special』

07/09（木）16:30配信スタート

※毎週木曜16:30～（全8回）

出演：トンツカタン森本（レギュラーMC）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://infinity-r.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/13?ima=2752