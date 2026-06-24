亀梨和也、1stアルバムリード曲「WAVE」先行配信開始
歌手で俳優の亀梨和也が7月8日に発売する1stアルバム『WAVE』のリード曲「WAVE」の先行配信が、きょう24日からスタートした。
【写真】アンニュイな表情を浮かべる亀梨和也のアーティスト写真
アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。
そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」は、亀梨の魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソング。深い海の底から水面の光を見上げるような、儚（はかな）く幻想的な世界観とともに寄せては返す感情の“WAVE”が表現された、まさにアルバムコンセプトを体現した1曲となっている。
また、各種サイトではアルバムの事前予約もそれぞれスタート。事前予約をすると7月8日午前0時にアルバムが自動でライブラリに追加される。さらに、「WAVE」の先行配信を記念して、Apple Music Pre-add、Spotify Pre-saveキャンペーンの開催も決定。応募者全員に「“Pre-add / Pre-save”限定 Thank you動画」をプレゼントする。
そして、「WAVE」配信開始を記念して、現在各ストリーミングサービスでは亀梨の全楽曲が収められた「亀梨和也 Official Discography」プレイリストも公開されている。
【写真】アンニュイな表情を浮かべる亀梨和也のアーティスト写真
アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。
そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」は、亀梨の魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソング。深い海の底から水面の光を見上げるような、儚（はかな）く幻想的な世界観とともに寄せては返す感情の“WAVE”が表現された、まさにアルバムコンセプトを体現した1曲となっている。
そして、「WAVE」配信開始を記念して、現在各ストリーミングサービスでは亀梨の全楽曲が収められた「亀梨和也 Official Discography」プレイリストも公開されている。