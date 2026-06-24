日経225先物は11時30分時点、前日比230円安の6万9540円（-0.32％）前後で推移。寄り付きは6万9410円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9165円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただ、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]が買い気配から始まるなど、前日の大幅な下げに対する自律反発狙いの動きが入り、現物の寄り付き直後には7万0320円と上昇に転じた。しかし、7万円台回復では戻り待ち狙いのショートも入りやすく、中盤にかけて6万9240円まで軟化し、終盤は6万9500円～6万9700円辺りでの保ち合いが続いた。



日経225先物は朝方に7万0320円まで買われたが、その後はボリンジャーバンドの+1σ（6万9900円）が抵抗線として意識されやすく、戻り待ち狙いのショートを誘う形であろう。また、キオクシアホールディングスはプラス圏で推移しているが、東京エレクトロン<8035>[東証P]が日経平均型の重荷になっており、リバウンド狙いのロングを入れにくくさせている。



NT倍率は先物中心限月で17.46倍（23日は17.46倍）と横ばいで推移。17.36倍に低下して始まったが、+1σ（17.39倍）まで下げてきたことで、NTロングを組成する動きに向かわせたようだ。



株探ニュース