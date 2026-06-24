日経225先物：24日正午＝1040円安、6万9100円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1040円安の6万9100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9523.79円に対しては423.79円安。出来高は4万816枚となっている。
TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比13.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69100 -1040 40816
日経225mini 69100 -1040 613003
TOPIX先物 3965.5 -41.5 37286
JPX日経400先物 35985 -420 1194
グロース指数先物 685 -3 1919
東証REIT指数先物 1756 +8 28
株探ニュース
TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比13.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69100 -1040 40816
日経225mini 69100 -1040 613003
TOPIX先物 3965.5 -41.5 37286
JPX日経400先物 35985 -420 1194
グロース指数先物 685 -3 1919
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