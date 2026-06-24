　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1040円安の6万9100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9523.79円に対しては423.79円安。出来高は4万816枚となっている。

　TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比13.57ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69100　　　　 -1040　　　 40816
日経225mini 　　　　　　 69100　　　　 -1040　　　613003
TOPIX先物 　　　　　　　3965.5　　　　 -41.5　　　 37286
JPX日経400先物　　　　　 35985　　　　　-420　　　　1194
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　-3　　　　1919
東証REIT指数先物　　　　　1756　　　　　　+8　　　　　28

株探ニュース