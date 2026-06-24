関東勢力・銀だこも参戦…“関西のたこ焼き名店”わなか＆くくる、「最果て店」対決 今夜『ゼニガメ』
きょう24日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、「関西発・爆儲け店の“最果て店”を徹底リサーチ！たこ焼き編＆ラーメン編」を届ける。
【動画】スタジオもわなか派とくくる派に…たこ焼き名店が「最果て店」対決
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
関西が誇るたこ焼きチェーン「たこ焼道楽わなか」と「たこ家道頓堀くくる」。北海道から沖縄まで、大阪の本店から一番遠くに店舗を構えるのはどちらなのか。かつみ・さゆりのさゆりが調査する。
さらに、東京・築地に本店を構える関東勢力のたこ焼きメガチェーン「築地銀だこ」も加わり、予測不能な最果て店バトルへと発展する。圧倒的店舗数を誇る銀だこが有利になるのか。最果ての地を訪れたさゆりは、そこで意外な光景を目にする。結果はいかに。
また、わなかの「外はカリッと、中はトロッ」、くくるの「外はふわっと、中はとろっ」、銀だこの「皮はパリッと、中はトロッ」という各店のこだわりから、儲けのからくりが解明される。ほかにも、兵庫や東京などの地域限定メニューの紹介や、トレーラーハウスを使った出店方法で全国展開を行う新勢力のたこ焼きチェーンも登場する。
わなか派という黒田が、なんばグランド花月に隣接するわなか千日前本店にデビュー当時から通っていたと振り返るのに対して、岡田は「大阪の収録で手応えがあった時に、くくるのたこ焼きを買う」と、くくる派を主張。すると矢部が「今日は無理やな」とバッサリと切り捨て、黒田も「今日どころちゃうやん」と畳みかける。
このほか、関西発の人気ラーメンチェーン「どうとんぼり神座（かむくら）」、「来来亭（らいらいてい）」、「京都北白川ラーメン魁力屋（かいりきや）」。それぞれ本店から一番遠くに店舗を構えるのはどこなのか。NON STYLEの井上裕介が調査する。
【動画】スタジオもわなか派とくくる派に…たこ焼き名店が「最果て店」対決
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
さらに、東京・築地に本店を構える関東勢力のたこ焼きメガチェーン「築地銀だこ」も加わり、予測不能な最果て店バトルへと発展する。圧倒的店舗数を誇る銀だこが有利になるのか。最果ての地を訪れたさゆりは、そこで意外な光景を目にする。結果はいかに。
また、わなかの「外はカリッと、中はトロッ」、くくるの「外はふわっと、中はとろっ」、銀だこの「皮はパリッと、中はトロッ」という各店のこだわりから、儲けのからくりが解明される。ほかにも、兵庫や東京などの地域限定メニューの紹介や、トレーラーハウスを使った出店方法で全国展開を行う新勢力のたこ焼きチェーンも登場する。
わなか派という黒田が、なんばグランド花月に隣接するわなか千日前本店にデビュー当時から通っていたと振り返るのに対して、岡田は「大阪の収録で手応えがあった時に、くくるのたこ焼きを買う」と、くくる派を主張。すると矢部が「今日は無理やな」とバッサリと切り捨て、黒田も「今日どころちゃうやん」と畳みかける。
このほか、関西発の人気ラーメンチェーン「どうとんぼり神座（かむくら）」、「来来亭（らいらいてい）」、「京都北白川ラーメン魁力屋（かいりきや）」。それぞれ本店から一番遠くに店舗を構えるのはどこなのか。NON STYLEの井上裕介が調査する。