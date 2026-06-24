M!LK佐野勇斗、透明感あふれる肌を披露 今年は「2回目の紅白出場や、レコード大賞で大賞を獲りたい」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダーに就任し、「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』（25日放映開始）に出演する。
【メイキングカット】あふれる透明感…真っ白な衣装で撮影に挑む佐野勇斗
同ブランドは、1998年にクリニックから誕生したスキンケアブランド。「クリニック生まれのスキンケアを、自分の手で」という考えのもと、スキンケアを通じて、一人ひとりの肌と向き合う時間を提案してきた。今回の新テレビCMでは「目覚めよ、果てなき透明感。」をキャッチコピーに、クリニカルな世界観を描く。
今回の新テレビCMでは、クリニックモチーフであるブルーグレーのラボ空間を舞台に、佐野が登場。「目覚めよ、果てなき透明感」というせりふとともに静かに瞳を開いた佐野のまわりに、100兆個のビタミンボールが広がっていく。最後は「VC100エッセンスローションEX」を手に、「あなたの肌にも。」と語りかける。佐野のみずみずしい透明感あふれる肌と静かな表情が、同ブランドのクリニカルな世界観を体現したCMに仕上がっている。
撮影現場では、風を受けながらのシーンにも果敢に挑んだ佐野。俳優としての経験を活かし、自らモニターで映像を確認しながら、視線のわずかな向きひとつにもこだわり、納得のいくまで撮影に向き合う姿が印象的だった。
撮影後のインタビューでは「より商品と僕自身が皆様に『いいな』と思ってもらえるように、商品の見え方や角度など、最善を尽くせるように意識していました」と語った。ブランドアンバサダーとして、「VC100エッセンスローションEX」の魅力を視聴者に伝える。
【コメント全文】
――ドクターシーラボの新ブランドアンバサダーに就任された感想を教えてください。
とてもびっくりしました。正確にいつからかは覚えていないのですが、下手したら10代のころからですね。この仕事を始めて、「やっぱりお肌のことも気にして、しっかりケアをしないとな」と思い始めてから、すすめていただいたのがドクターシーラボの商品でした。化粧水もですし、洗顔とかもずっと使っていて。本当にちょっと運命的なものを感じました。すごくうれしかったです。誰よりも魅力をわかっていると思います、何年も使っているので。
――佐野さんが思う、ドクターシーラボの魅力をひと言で表すと何ですか。
今回アンバサダーに就任させてもらうことになって、僕自身も改めて皆さんに魅力をお伝えしたいなと思い、ちゃんと調べさせてもらいました。クリニックから生まれたブランドということで、美容皮膚科学に基づいて製品が作られているからこそ、僕自身も気に入って、毎日使わせてもらえるのだなと感じました。
――毎日のスキンケアで気をつけていることはありますか。
基本的なことですが、どんなに夜遅く帰宅して疲れていても、必ずメイクを落としてから寝ることを徹底しています。スキンケアの成分としては、昔から「ビタミンCが良い」と聞いていたこともあり、日々のケアに取り入れています。僕自身、「VC100エッセンスローションEX」を愛用していますが、とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじんでいるように感じ、しっかりと保湿されている感覚があるため、とても気に入っています。
――CM内の「肌の可能性をもっと、もっと」というせりふにちなみ、2026年後半に“もっと、もっと”頑張りたいことを教えてください。
所属するグループ「M!LK」として2回目の紅白出場や、レコード大賞で大賞を獲りたいという目標に向かって、これからも頑張っていきたいなと思います。個人的には、アンバサダーに就任させてもらったからには、肌のケアをもっと頑張りたいなと思いました。
【メイキングカット】あふれる透明感…真っ白な衣装で撮影に挑む佐野勇斗
同ブランドは、1998年にクリニックから誕生したスキンケアブランド。「クリニック生まれのスキンケアを、自分の手で」という考えのもと、スキンケアを通じて、一人ひとりの肌と向き合う時間を提案してきた。今回の新テレビCMでは「目覚めよ、果てなき透明感。」をキャッチコピーに、クリニカルな世界観を描く。
撮影現場では、風を受けながらのシーンにも果敢に挑んだ佐野。俳優としての経験を活かし、自らモニターで映像を確認しながら、視線のわずかな向きひとつにもこだわり、納得のいくまで撮影に向き合う姿が印象的だった。
撮影後のインタビューでは「より商品と僕自身が皆様に『いいな』と思ってもらえるように、商品の見え方や角度など、最善を尽くせるように意識していました」と語った。ブランドアンバサダーとして、「VC100エッセンスローションEX」の魅力を視聴者に伝える。
【コメント全文】
――ドクターシーラボの新ブランドアンバサダーに就任された感想を教えてください。
とてもびっくりしました。正確にいつからかは覚えていないのですが、下手したら10代のころからですね。この仕事を始めて、「やっぱりお肌のことも気にして、しっかりケアをしないとな」と思い始めてから、すすめていただいたのがドクターシーラボの商品でした。化粧水もですし、洗顔とかもずっと使っていて。本当にちょっと運命的なものを感じました。すごくうれしかったです。誰よりも魅力をわかっていると思います、何年も使っているので。
――佐野さんが思う、ドクターシーラボの魅力をひと言で表すと何ですか。
今回アンバサダーに就任させてもらうことになって、僕自身も改めて皆さんに魅力をお伝えしたいなと思い、ちゃんと調べさせてもらいました。クリニックから生まれたブランドということで、美容皮膚科学に基づいて製品が作られているからこそ、僕自身も気に入って、毎日使わせてもらえるのだなと感じました。
――毎日のスキンケアで気をつけていることはありますか。
基本的なことですが、どんなに夜遅く帰宅して疲れていても、必ずメイクを落としてから寝ることを徹底しています。スキンケアの成分としては、昔から「ビタミンCが良い」と聞いていたこともあり、日々のケアに取り入れています。僕自身、「VC100エッセンスローションEX」を愛用していますが、とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじんでいるように感じ、しっかりと保湿されている感覚があるため、とても気に入っています。
――CM内の「肌の可能性をもっと、もっと」というせりふにちなみ、2026年後半に“もっと、もっと”頑張りたいことを教えてください。
所属するグループ「M!LK」として2回目の紅白出場や、レコード大賞で大賞を獲りたいという目標に向かって、これからも頑張っていきたいなと思います。個人的には、アンバサダーに就任させてもらったからには、肌のケアをもっと頑張りたいなと思いました。