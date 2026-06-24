「タマ＆フレンズ」タマの誕生日を記念して公式EC先行アイテムを販売！限定ノベルティ配布のほか、壁紙＆LINEスタンプも登場
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター、「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」は、2026年6月28日(日)のタマの誕生日を記念して、公式オンラインショップで先行アイテムの発売や、初出しイラストのノベルティ配布、さらにノベルティと同じデザインの壁紙配信やLINEスタンプの販売を行う。
【画像】オンライン限定「マチ付きエコバッグ」5種を見る
■公式オンラインショップ限定！タマの誕生日を記念した、さわやかカラーのエコバッグ5種類が先行予約開始
主人公のタマを探すポスターデザインが人気を博した「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」は1983年に雑貨デビューした人気キャラクター。2026年6月20日より「タマ＆フレンズ」公式オンラインショップでは、6月28日のタマの誕生日を記念した「マチ付きエコバッグ」の先行予約を開始している。サテン風生地で軽く、サイズは約W440×H380ミリ、マチ100ミリとたくさん買い物しても安心な大きめサイズが特徴で、丸めてゴムでくるっと止めればコンパクトに収納可能。ワンポイントのタマと仲間たちのデザインは、「プレゼント」「フラワーリース」「さくらんぼ」「レモン」「青りんご」の全5種類で、それぞれカラーが異なる。発送は8月上旬を予定している。
■公式オンラインショップ限定！フルーツ柄がキュートなコレクトブックも同時発売
さらにスモールサイズ(カード収納可能サイズ59×86ミリ)のトレカやチェキが20枚入るコレクトブックも2026年6月20日から発売中。丸い窓からお気に入りをチラッとのぞかせることができる。コンパクトサイズで持ち運びにも便利だ。こちらは「さくらんぼ」「青りんご」2種類のデザイン。
■公式オンラインショップ限定 「ノベルティハガキ」
さらに公式オンラインショップで対象期間中にグッズを購入した人に先着で、初出しイラストがデザインされたハガキをノベルティとして配布。「タマの飼い主“たけしくん”からの暑中見舞い」、「タマのお誕生日を祝う仲間たち」、「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」の全3種1セットが同封される。また、ハガキデザインをベースとしたスマートフォン用壁紙も公式サイトと各種SNS(Instagram, X)からダウンロードできる。ポストカードの配布期間は7月5日(日)までで、先着順。なくなり次第終了となる。
■ハッピーバースデータマ！LINEスタンプ発売決定！
さらにタマの誕生日当日の6月28日(日)にはｍ毎年大好評の「LINEスタンプ」(50コイン)も登場。今年はゆるっとした雰囲気のタマの表情豊かなスタンプ8種。
(C)Sony Creative Products Inc.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】オンライン限定「マチ付きエコバッグ」5種を見る
主人公のタマを探すポスターデザインが人気を博した「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」は1983年に雑貨デビューした人気キャラクター。2026年6月20日より「タマ＆フレンズ」公式オンラインショップでは、6月28日のタマの誕生日を記念した「マチ付きエコバッグ」の先行予約を開始している。サテン風生地で軽く、サイズは約W440×H380ミリ、マチ100ミリとたくさん買い物しても安心な大きめサイズが特徴で、丸めてゴムでくるっと止めればコンパクトに収納可能。ワンポイントのタマと仲間たちのデザインは、「プレゼント」「フラワーリース」「さくらんぼ」「レモン」「青りんご」の全5種類で、それぞれカラーが異なる。発送は8月上旬を予定している。
■公式オンラインショップ限定！フルーツ柄がキュートなコレクトブックも同時発売
さらにスモールサイズ(カード収納可能サイズ59×86ミリ)のトレカやチェキが20枚入るコレクトブックも2026年6月20日から発売中。丸い窓からお気に入りをチラッとのぞかせることができる。コンパクトサイズで持ち運びにも便利だ。こちらは「さくらんぼ」「青りんご」2種類のデザイン。
■公式オンラインショップ限定 「ノベルティハガキ」
さらに公式オンラインショップで対象期間中にグッズを購入した人に先着で、初出しイラストがデザインされたハガキをノベルティとして配布。「タマの飼い主“たけしくん”からの暑中見舞い」、「タマのお誕生日を祝う仲間たち」、「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」の全3種1セットが同封される。また、ハガキデザインをベースとしたスマートフォン用壁紙も公式サイトと各種SNS(Instagram, X)からダウンロードできる。ポストカードの配布期間は7月5日(日)までで、先着順。なくなり次第終了となる。
■ハッピーバースデータマ！LINEスタンプ発売決定！
さらにタマの誕生日当日の6月28日(日)にはｍ毎年大好評の「LINEスタンプ」(50コイン)も登場。今年はゆるっとした雰囲気のタマの表情豊かなスタンプ8種。
(C)Sony Creative Products Inc.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。