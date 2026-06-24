MAZZEL・NAOYA、美しすぎる“もぐもぐ顔”披露 ライブ前の“お決まりごはん”告白
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、23日発売の雑誌『CanCam』（小学館）8月号の連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。
【別カット】ワクワク！アフタヌーンティーを楽しむMAZZEL・NAOYA
NAOYAがリクエストしたのは「月に1度自分を大切にしたい日に行くことが多い」というアフタヌーンティー。伝統と格式を感じさせる東京プリンスホテルを訪れ、期間限定の「窓辺の紫陽花アフタヌーンティー」を堪能した。
ドリンクは、NAOYAが好きなルイボスティーを用意。少し珍しいアサイールイボスティーだったが、色を見てジュースだと思っていたNAOYAは「不思議な感覚！おいしい！うれしい！」と大感激。アジサイを模したクリームがのったモンブランに「おいしっ」と声をもらす瞬間や、グラスを手にうっとりする瞬間をたっぷりと撮り下ろした。
ツアー中で甘いものをセーブ気味だったNAOYAにとって、束の間のリフレッシュになった様子。最高に幸せそうな“もぐもぐ顔”の連発に、スタッフ一同もハッピーな気持ちになった。
インタビューでは、最新曲「So Strawberry」についての話を披露。NAOYAが大好きな“苺”を冠した同楽曲は、タイトルのかわいさに反して、思わせぶりな態度で翻弄（ほんろう）するようなサマーチューンとなっている。「今までは楽曲に合わせた力強い表現が多かったけど、僕にしかできない中性的な表現で魅せたい」と想いを明かした。
また、素顔がのぞく最近のもぐもぐ事情についても深掘りする。ライブ前の“お決まりごはん”や、ハマっている自炊のこと、「実は○○○だけで生活できる（笑）」と打ち明けた、苺以外の大好物の話も掲載する。
MAZZELは、22日にデジタルシングル「So Strawberry」を配信し、10月からはファンミーティングツアーも控えるなど、勢いが加速中。NAOYAはアーティストとしての活動に加えて、昨年話題を呼んだ映画＆ドラマ『君がトクベツ』、W主演ドラマ『セラピーゲーム』など俳優としても活躍している。
【別カット】ワクワク！アフタヌーンティーを楽しむMAZZEL・NAOYA
NAOYAがリクエストしたのは「月に1度自分を大切にしたい日に行くことが多い」というアフタヌーンティー。伝統と格式を感じさせる東京プリンスホテルを訪れ、期間限定の「窓辺の紫陽花アフタヌーンティー」を堪能した。
ツアー中で甘いものをセーブ気味だったNAOYAにとって、束の間のリフレッシュになった様子。最高に幸せそうな“もぐもぐ顔”の連発に、スタッフ一同もハッピーな気持ちになった。
インタビューでは、最新曲「So Strawberry」についての話を披露。NAOYAが大好きな“苺”を冠した同楽曲は、タイトルのかわいさに反して、思わせぶりな態度で翻弄（ほんろう）するようなサマーチューンとなっている。「今までは楽曲に合わせた力強い表現が多かったけど、僕にしかできない中性的な表現で魅せたい」と想いを明かした。
また、素顔がのぞく最近のもぐもぐ事情についても深掘りする。ライブ前の“お決まりごはん”や、ハマっている自炊のこと、「実は○○○だけで生活できる（笑）」と打ち明けた、苺以外の大好物の話も掲載する。
MAZZELは、22日にデジタルシングル「So Strawberry」を配信し、10月からはファンミーティングツアーも控えるなど、勢いが加速中。NAOYAはアーティストとしての活動に加えて、昨年話題を呼んだ映画＆ドラマ『君がトクベツ』、W主演ドラマ『セラピーゲーム』など俳優としても活躍している。