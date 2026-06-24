なにわ男子・高橋恭平、『ブルーロック』千切豹馬役の斉藤壮馬と対談が実現
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2025年8月号に登場。Special Interviewでは高橋と声優・斉藤壮馬の対談が実現した。
【写真】表紙は白く輝くACEes
誌面では、レギュラーモデル加入3周年を迎えた高橋と斉藤による、『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開。また表紙はACEesが務める。
編集部からは「初対面のゲストをお呼びするのは3年目にして初の試み。例月は高橋さん一人でモデル撮影を着々とこなしている現場のため、ゲストが来られるということで企画進行に関してスタッフ一同がより一層の緊張感を持って挑んでいたのですが、こんなシーンでも高橋さんは落ち着いており、いつも通りフラット。初対面にも関わらず、対談前のごあいさつや撮影中も斉藤壮馬さんに本誌や『ブルーロック』のこと、各アニメ作品について積極的にコミュニケーションを取り、現場を回している高橋さんの姿は『メンズプレッピー』の一員としてとても頼もしかったです」とコメントが到着。
「モデル業以外でも日々の高橋さんの努力が本誌での各企画にもつながっており、貢献いただいていることをとてもありがたく思っています。またその各企画を毎月盛り上げてくださっている読者のみなさま、ファンのみなさまにも感謝申し上げます。まだまだたくさんの企画を準備していますので、引き続きレギュラーモデル・高橋恭平さんの企画をよろしくお願いいたします！」と期待をあおっている。
【写真】表紙は白く輝くACEes
誌面では、レギュラーモデル加入3周年を迎えた高橋と斉藤による、『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開。また表紙はACEesが務める。
「モデル業以外でも日々の高橋さんの努力が本誌での各企画にもつながっており、貢献いただいていることをとてもありがたく思っています。またその各企画を毎月盛り上げてくださっている読者のみなさま、ファンのみなさまにも感謝申し上げます。まだまだたくさんの企画を準備していますので、引き続きレギュラーモデル・高橋恭平さんの企画をよろしくお願いいたします！」と期待をあおっている。