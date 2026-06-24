『Men's PREPPY (メンズプレッピー)』8月号表紙はACEes （C）ヘリテージ

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■リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿にも注目

　5人組グループ・ACEesが、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2026年8月号表紙にそろって登場する。

【写真】高橋恭平＆斉藤壮馬のスペシャルインタビューも掲載

　ツアー＆最新の活動についてのクロストークやヘアビューティ、ファッションに関する話題をインタビュー。まるで自発光しているかのようなWHITE LOOKとクールなBLACK LOOKのACEes、ぜひヘアや表情の違いにも注目。リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿も見どころとなっている。

　なお、誌面ではSpecial Interviewとしてレギュラーモデルであるなにわ男子の高橋恭平と声優・斉藤壮馬の対談が実現した。『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開されている。