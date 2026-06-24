ACEes、まぶしいWHITE LOOK＆クールなBLACK LOOKを披露 『Men′s PREPPY』表紙に登場
■リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿にも注目
5人組グループ・ACEesが、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2026年8月号表紙にそろって登場する。
【写真】高橋恭平＆斉藤壮馬のスペシャルインタビューも掲載
ツアー＆最新の活動についてのクロストークやヘアビューティ、ファッションに関する話題をインタビュー。まるで自発光しているかのようなWHITE LOOKとクールなBLACK LOOKのACEes、ぜひヘアや表情の違いにも注目。リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿も見どころとなっている。
なお、誌面ではSpecial Interviewとしてレギュラーモデルであるなにわ男子の高橋恭平と声優・斉藤壮馬の対談が実現した。『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開されている。
5人組グループ・ACEesが、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2026年8月号表紙にそろって登場する。
【写真】高橋恭平＆斉藤壮馬のスペシャルインタビューも掲載
ツアー＆最新の活動についてのクロストークやヘアビューティ、ファッションに関する話題をインタビュー。まるで自発光しているかのようなWHITE LOOKとクールなBLACK LOOKのACEes、ぜひヘアや表情の違いにも注目。リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿も見どころとなっている。
なお、誌面ではSpecial Interviewとしてレギュラーモデルであるなにわ男子の高橋恭平と声優・斉藤壮馬の対談が実現した。『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開されている。