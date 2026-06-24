実写映画『ルックバック』写真集発売へ 主演・出口夏希＆蒔田彩珠・子ども時代演じた七瀬ふうり・岡田六花
実写映画『ルックバック』公開日の9月11日に、集英社「MEN’S NON-NO」編集部より【実写映画『ルックバック』写真集（仮タイトル）】が発売されることが決定した。
【写真】もはや芸術的な一枚！実写映画『ルックバック』写真集カット
四季の移ろいに応じて数度に分けて行われた映画制作と並行して、写真家・濱田英明が撮影現場に延べ約3か月間にわたって密着。実写映画『ルックバック』にて、漫画家を夢見る主人公のふたり＜藤野＞・＜京本＞役をそれぞれ務めた主演俳優の出口夏希、蒔田彩珠のほか、さらに各々の子ども時代を演じた七瀬ふうり・岡田六花の主要キャストを軸に広がる＜日常＞を、作品世界の柔らかな空気感そのままに、あたたかな眼差しで撮影した。
写真集は、全編フィルム撮影にこだわったという、是枝裕和が作り上げる作品世界に寄り添いながらも、長期間、映画撮影に帯同したからこそ切り取ることができた写真の数々で構成。さらに、本写真集を巡る、是枝裕和監督による寄稿文、濱田英明によるインタビューの他、主要キャストによる特別対談も収録予定となっている。
■写真家・濱田英明氏より写真集のコメント
「映画だけれど、ほんとうに二人がそこにいる。そんなふうに写せたらと思っていました。だからこれは、ただ二人の背中を見守り続けた記録のようなものなのかもしれません。写真を見た人の中で、それぞれの『ルックバック』がひろがっていけばいいなと思います。」
■書誌情報
発売日 ： 2026年 9月11日（金）
定価： 3630円（10％税込）
ページ数 : 112ページ（予定）
【写真】もはや芸術的な一枚！実写映画『ルックバック』写真集カット
四季の移ろいに応じて数度に分けて行われた映画制作と並行して、写真家・濱田英明が撮影現場に延べ約3か月間にわたって密着。実写映画『ルックバック』にて、漫画家を夢見る主人公のふたり＜藤野＞・＜京本＞役をそれぞれ務めた主演俳優の出口夏希、蒔田彩珠のほか、さらに各々の子ども時代を演じた七瀬ふうり・岡田六花の主要キャストを軸に広がる＜日常＞を、作品世界の柔らかな空気感そのままに、あたたかな眼差しで撮影した。
■写真家・濱田英明氏より写真集のコメント
「映画だけれど、ほんとうに二人がそこにいる。そんなふうに写せたらと思っていました。だからこれは、ただ二人の背中を見守り続けた記録のようなものなのかもしれません。写真を見た人の中で、それぞれの『ルックバック』がひろがっていけばいいなと思います。」
■書誌情報
発売日 ： 2026年 9月11日（金）
定価： 3630円（10％税込）
ページ数 : 112ページ（予定）