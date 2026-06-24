乃木坂46最年少15歳・川端晃菜、可能性を秘めた“無敵”な魅力
乃木坂46の川端晃菜（15）が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【写真】あふれるオーラ！15歳の無敵グラビア
川端は、乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回のテーマは「無敵」。
この春高校生になったばかりのグループ最年少メンバーの川端。まだ何者にもなれる可能性を秘めた15歳が放つ、自由でまっすぐな輝き。その年齢だからこそ宿る“無敵”な魅力を、多彩なシチュエーションの中で切り取った。
なお、表紙・巻頭は櫻坂46の中嶋優月＆村山美羽が飾る。
【写真】あふれるオーラ！15歳の無敵グラビア
川端は、乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回のテーマは「無敵」。
この春高校生になったばかりのグループ最年少メンバーの川端。まだ何者にもなれる可能性を秘めた15歳が放つ、自由でまっすぐな輝き。その年齢だからこそ宿る“無敵”な魅力を、多彩なシチュエーションの中で切り取った。
なお、表紙・巻頭は櫻坂46の中嶋優月＆村山美羽が飾る。