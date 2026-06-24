M!LK佐野勇斗、書道6段の腕前披露 サービス精神たっぷり「イイじゃん」ポーズも
■「透明感を上げていきたい」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。書道6段の腕前を披露した。
【写真】鋭い目線で“滅！”披露の佐野勇斗
新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。「10代のころにある知人から紹介していただき、それから商品を愛用しているのですが、香りが良く、僕の肌にも合っていて、使用感が自分好みだったので、そこからずっと使わせていただいています」と語った。
自身が出演する新CMについては「めちゃくちゃイイじゃん！」とおなじみのポーズを披露。さまざまな角度でポーズを決めるサービス精神たっぷりの佐野にシャッター音が止まらなかった。
そして、書道6段の腕前を持つ佐野が、同商品の魅力「透明感」を毛筆でしたためた作品を披露。「これからの季節は、紫外線があり、くすみやすいと感じることがあります。そういうときにビタミンCがすごく入っているこの化粧水を使って透明感を上げていきたいなと書かせていただきました」と解説した。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。書道6段の腕前を披露した。
【写真】鋭い目線で“滅！”披露の佐野勇斗
新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。「10代のころにある知人から紹介していただき、それから商品を愛用しているのですが、香りが良く、僕の肌にも合っていて、使用感が自分好みだったので、そこからずっと使わせていただいています」と語った。
そして、書道6段の腕前を持つ佐野が、同商品の魅力「透明感」を毛筆でしたためた作品を披露。「これからの季節は、紫外線があり、くすみやすいと感じることがあります。そういうときにビタミンCがすごく入っているこの化粧水を使って透明感を上げていきたいなと書かせていただきました」と解説した。
佐野が出演する「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』は、25日から放映される。