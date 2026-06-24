【ニカゲーム】二階堂高嗣＆猪俣周杜、漢字4文字での食レポに挑戦 “プロニカゲーマー”ケムリが苦戦して大波乱
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）の、きょう24日放送回では、食べ物の感想を漢字4文字で食レポすることに挑戦する。
【番組カット】読めるかな？漢字四文字で表現する食レポに挑戦する二階堂高嗣
今回は、アンガールズの田中卓志が初出演、シンプルながら超難関の新企画「漢想BINGO」に取り組む。二階堂と猪俣のどちらかが食べ物を食べ、その感想を漢字4文字だけで食レポ。残る3人は、事前に2人が使いそうな漢字を予想し、3×3のBINGOカードのマスに1文字ずつ配置する。発表された4文字の“漢想”とマスに書いた漢字が合っていれば穴をあけることができる。誰かのBINGOが完成するまで漢想を繰り返すのだが、思いつく漢字はあるものの、2人が書けない漢字ではマスをあけられないという点でも予想は困難を極める。
そして、誰にも予想できない“漢想”連発で初出演の田中も思わずタジタジ。さらに、ここ最近絶好調が続いていた“プロニカゲーマー”ケムリも苦戦で大波乱の展開に。
最初のお題は「ポップコーン」。食レポ挑戦者・二階堂を前に、残る3人もポップコーンを味見しながら“漢想”を徹底考察する。「“破裂”は書けなさそう？」「原材料のとうもろこしを豆と勘違いしていそう」と、二階堂の思考を読み解き、それぞれの予想を9マスのBINGOカードに書き込んでいく。
そして、いよいよ“漢想BINGO”スタート。二階堂がフリップに書き上げた4文字をオープンすると、スタジオは騒然。
その後もまさかの考察的中連発で、一同大興奮の展開に。果たして、最初にBINGOを完成させるのは誰なのか。
【番組カット】読めるかな？漢字四文字で表現する食レポに挑戦する二階堂高嗣
今回は、アンガールズの田中卓志が初出演、シンプルながら超難関の新企画「漢想BINGO」に取り組む。二階堂と猪俣のどちらかが食べ物を食べ、その感想を漢字4文字だけで食レポ。残る3人は、事前に2人が使いそうな漢字を予想し、3×3のBINGOカードのマスに1文字ずつ配置する。発表された4文字の“漢想”とマスに書いた漢字が合っていれば穴をあけることができる。誰かのBINGOが完成するまで漢想を繰り返すのだが、思いつく漢字はあるものの、2人が書けない漢字ではマスをあけられないという点でも予想は困難を極める。
最初のお題は「ポップコーン」。食レポ挑戦者・二階堂を前に、残る3人もポップコーンを味見しながら“漢想”を徹底考察する。「“破裂”は書けなさそう？」「原材料のとうもろこしを豆と勘違いしていそう」と、二階堂の思考を読み解き、それぞれの予想を9マスのBINGOカードに書き込んでいく。
そして、いよいよ“漢想BINGO”スタート。二階堂がフリップに書き上げた4文字をオープンすると、スタジオは騒然。
その後もまさかの考察的中連発で、一同大興奮の展開に。果たして、最初にBINGOを完成させるのは誰なのか。