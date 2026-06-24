氣志團、“タワマン・ママ友バトル”を盛り上げる 宇垣美里主演『おちたらおわり』主題歌担当【コメント全文】
ロックバンド・氣志團が、俳優の宇垣美里が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24 ※初回は深0：34）の主題歌を担当することが24日、発表された。氣志團が同局系連続ドラマの主題歌を担当するのは、初めてとなる。
【写真】タワマン×ママ友×サバイバルバトル！ 宇垣美里と篠田麻里子のソロショット
原作は『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミック。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
主題歌に決定した氣志團の新曲「暴走天使」は、きらびやかなタワーマンションを舞台に、嫉妬や裏切り、執着が渦巻く女たちの戦いを疾走感あふれるロックサウンドで表現している。誰にも譲れない誇りや、大切な人を守りたいという強い想いを力強く歌い上げており、登場人物たちの衝突や葛藤と重なり合いながら、タワマン・ママ友バトルを一層盛り上げる。
【コメント全文】
この度、我々の新曲『暴走天使』が、7月1日から放送開始の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット・水曜プラチナイトドラマ『おちたらおわり』の主題歌に決定しました！「暴走天使」はドラマの初回放送で初解禁されます。ぜひ、ドラマと一緒に新曲「暴走天使」も楽しんでください。
【写真】タワマン×ママ友×サバイバルバトル！ 宇垣美里と篠田麻里子のソロショット
原作は『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミック。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
【コメント全文】
この度、我々の新曲『暴走天使』が、7月1日から放送開始の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット・水曜プラチナイトドラマ『おちたらおわり』の主題歌に決定しました！「暴走天使」はドラマの初回放送で初解禁されます。ぜひ、ドラマと一緒に新曲「暴走天使」も楽しんでください。