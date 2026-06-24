７月１日（水）からスタートする中京テレビ・日本テレビ系全国ネット 水曜プラチナイト 新ドラマ「おちたらおわり」の主題歌を、氣志團の書き下ろし楽曲「暴走天使」が務めることが、本日解禁となった。

なお、氣志團が日テレ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。

原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』の漫画家・すえのぶけいこ！女性の心の闇や人間関係の崩壊を鋭く描き続け、「ライフ」のみならず「リミット」などもドラマ化されるなど女性を中心に幅広く支持を受けている。現在も依存症をテーマにした「アディクト」を連載中。

本作は、新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”。

【予告】「おちたらおわり」7月1日 毎週水曜24時24分スタート［60秒特報］

主題歌に決定した氣志團の新曲『暴走天使』は、きらびやかなタワーマンションを舞台に、嫉妬や裏切り、執着が渦巻く女たちの戦いを、疾走感あふれるロックサウンドで表現した一曲。誰にも譲れない誇りや、大切な人を守りたいという強い想いを力強く歌い上げており、登場人物たちの衝突や葛藤と重なり合いながら、『おちたらおわり』のタワマン・ママ友バトルを一層盛り上げる。

なお、本楽曲は7月1日（水）24時34分からの初回放送にて初解禁予定。

ぜひドラマとともに注目してほしい。

氣志團コメント

この度、我々の新曲『暴走天使』が、7月1日から放送開始の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット、水曜プラチナイトドラマ「おちたらおわり」の主題歌に決定しました！

「暴走天使」はドラマの初回放送で初解禁されます。

ぜひ、ドラマと一緒に新曲「暴走天使」も楽しんでください。