TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）が、2026年7月1日（水）より毎週水曜の『5時に夢中！』（月曜～金曜 17:00～17:59）内で放送するショートアニメ『地球大好き！きっくん』と連動した新番組『きっくんのちょい足し！』を、2026年7月2日（木）より毎週木曜 朝7:30～7:35に放送する。本番組は放送後、動画配信サービス「TVer」でも視聴可能となる。

本番組は、前日（水曜）の『5時に夢中！』内で放送されたアニメ本編に加え、原作・声優を務める中丸雄一が制作の裏話やこだわり、近況報告などを「ゆるく」語るスペシャルコメントをセットでお届けする。番組の自由な空気感と「きっくん」ならではのゆるさが融合した、朝のひとときにぴったりの5分間だ。

■『地球大好き！きっくん』について

中丸雄一が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニメ。

「地球侵略を目的に、遠い惑星から来た地球外生命体・きっくんの物語。日本侵略班たちは、その居心地の良さにより、本来の目的を忘れつつ、逆に日本を好きになり日本を、いや地球を守ろうと思う」とのストーリーで展開され、中丸が主人公きっくん役の声優を自ら務める。

創作の全過程に関わる中丸の想いが詰まった作品となる。

■中丸雄一コメント



『地球大好き！きっくん』がいよいよ始まります！ショートアニメなので、ながら見程度でも面白さは伝わるかなと思っています。ぜひ習慣にして気にかけてもらえたら嬉しいです！

基本的には1話完結ですが、まとめて見てみると、実は背景に違う話の伏線になるようなグッズが置いてあったり…1回見ただけでは気付かない部分も隠れています。

『きっくんのちょい足し！』ではこういった裏話などもちょっとずつお伝えできればなと思うので、ぜひ2周、3周して隅から隅まで楽しんでもらえると嬉しいです。