M！LK佐野勇斗（28）が24日、都内で行われた、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席した。

10代の頃から同商品を愛用。ブランドアンバサダー就任に「運命的なものを感じました」と喜び、「10代の時に知人から紹介してもらって、香りもよくて肌にもすごくあって自分好み」と話した。

そして「肌の透明感があがった感じがします。すごくおすすめ」とアピール。「毛穴が気になる方、肌の透明感を求めている方に購入して欲しい。性別問わず使ってほしい」とした。

佐野は25日から放映開始の新TVCMにも出演。クリニカルな白空間で透明感あふれる肌を披露した。イベント内で初お披露目され、佐野は「僕もさっき初めて見たんですが、めちゃくちゃ"イイじゃん"」と、ヒット曲「イイじゃん」ポーズで会場を盛り上げた。

イベントでは、書道6段の腕前を持つ佐野が「これからの季節は紫外線があって、くすみやすいと思うことがよくあるので、ビタミンCが入った化粧水を使って透明感あげていきたい」という思いから、「透明感」と書き上げた書道を披露した。