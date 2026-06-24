テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第122回 『24時間テレビ』チャリティーランナー決定も募る不安 日テレ、フジ、夏フェス、甲子園、サッカーW杯…求められる暑さ対策と現実とは
●「あっさり発表した」と意外な声
21日放送の『Golden SixTONES』(日本テレビ系)で『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)のチャリティーランナーが発表された。今年のランナーは俳優の星野真里であり、昨年も国指定難病・先天性ミオパチーの娘と出演するなど「番組にゆかりのある人物が選ばれた」と言っていいだろう。
ネット上ではさまざまな賛否の声があがっていたが、その中で目に引いたのは「あっさり発表した」「サプライズがなかった」などの拍子抜けするような声。「レギュラー番組のゲスト出演者だった星野が最後にサラッと切り出す」という数秒間の発表だったことに驚いたのかもしれない。
たとえば『ぐるぐるナインティナイン』の「グルメチキンレースゴチになります!」新メンバー発表時のように、時間をたっぷりかけて大々的に発表する形をイメージしていたではないか。いずれにしても、現在開催中のFIFAワールドカップ中継に竹内涼真と井桁弘恵、特番に明石家さんまらを起用するなど、笑いや盛り上がり重視の日テレがアプローチを変えたことは間違いないだろう。
このような夏の大型イベントにおける変化は日テレの『24時間テレビ』だけなのか。他局のイベントや音楽フェスなどはどうなのか。夏のイベントを取り巻く状況の変化などをテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
『24時間テレビ49』チャリティーマラソンランナーの星野真里
○3年連続で「子どものために走る」
チャリティーランナー発表の翌22日、日テレは『24時間テレビ』の制作発表会見を開催した。
同局は「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う?〜」という今年のテーマを発表するとともに、猛暑でのマラソンについて視聴者から心配の声があがっていることに言及。さらに専門チームの指導・監修、メディカルチェック、事前の暑熱循環トレーニング、当日の熱中症対策など、「例年以上の対策で万全を尽くす」ことを明かした。
また、発表から1週間後の 28日に『おしゃれクリップ』で「24時間テレビランナー・星野真里 走る理由＆母としての決意」を放送することや、今後も『Golden SixTONES』で続報を伝えていくことが発表されている。これらのレギュラー番組で星野と娘の日々や思いなどが語られていくのだろう。
ちなみにチャリティーランナーは2010年代後半までDAIGO、ブルゾンちえみ、みやぞんなど当時の人気者が務めていたが、近年は選考基準を変更。一昨年はやす子、昨年は横山裕と、自身や弟が児童養護施設で過ごした過去のあるタレントが選ばれ、それぞれ「マラソン児童養護施設募金」「マラソン子ども支援募金」を掲げて走った。今回も3年連続で「子どものために走る」という形になり、批判を避けつつファミリー層の視聴を狙いたいという思惑が透けて見える。
控え目な発表も、テーマに関連付けたキャスティングも、レギュラー番組での小刻みなフォローも、批判を踏まえた上で世間の理解をうながすためのものだろう。いずれにしても、かつてのように視聴率狙いでもったいぶったような構成・演出をしなくなったことは確かであり、できるだけ理解をうながし、批判を避けたいというスタンスがうかがえる。
しかし、それでもSNSには『24時間テレビ』に理解を示す声ばかりではなく、真夏のマラソンに否定的な声が目立つ。「空調機器のある屋内施設ではなくあえて外を走り、沿道にも人が集まる」という点が変わらない以上、批判を排除するのは難しいのかもしれない。
日テレとしては放送当日に向けて理解を求めるような放送を繰り返しつつ、猛暑や台風に見舞われないよう祈り続けるのではないか。
●音楽イベントの「個人任せ」は不変か
では民放他局のイベントはどうなのか。
夏のイベントといえば真っ先にフジテレビを思い出す人が多いだろう。今年は7月25日〜8月23日の30日間にわたってフジテレビ本社屋で『お台場ファンライジング〜楽しくアガる! 真夏のエンタメ最前線〜』が予定されている。
さらに『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』も8月3〜9日に豊洲PIT、8月13・14日に東京ガーデンシアターで開催。どちらも開催前の段階では過去のイベントと比べて「アクシデントが起きにくく、批判があがりにくい、ほぼ屋内でのイベント」と言っていいのではないか。
次にテレビ朝日は7月18日〜8月23日の37日間にわたって『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』を開催。番組・音楽・グルメという内容は変わらないものの、これまでの六本木に加えて今年開業した有明の東京ドリームパークとの2拠点開催となった。例年参加者の暑さが指摘されるイベントだが、ここまでは取り立てて対策を打ち出しておらず、多少のあやうさも感じさせられる。
音楽イベントに目を向けると、FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC、ROCK IN JAPAN FESTIVALなどの大型夏フェスも、お台場の風物詩となったTOKYO IDOL FESTIVALも、空調エリアや救護体制などの対応こそあるが、まだまだ個人の対策に頼るというベースは変わっていない。真夏に多くの観客を集めることに加えて近年の暑さを踏まえると、もし悲しい事件・事故が起きたら開催そのものが消滅しかねないレベルに見える。
○40℃の「酷暑日」なら批判は不可避
スポーツに目を向けると、高校野球の夏の甲子園『全国高等学校野球選手権』は2024年から午前と夕方の2部制を導入。「夏の風物詩として見たい」「学校のスケジュールを変えられない」などの背景から一定の評価を得ているが、それでも「空調のあるドーム球場に変更しろ」などの批判も消えていない。
開催中のサッカーのFIFAワールドカップでは、前後半に1回ずつ3分間の飲水タイムを設けるハイドレーションブレイクが設けられ、称賛が多数派と思いきやサッカーファンを中心に否定的な声も見られる。
その他では、東京ディズニーリゾートなどのテーマパークにとって夏イベントは重要なかき入れ時だけに近年は、日除けやファンなどの設置、ミストスタッフ、涼み体験コーナー、冷水の提供などの対策を重ねてきた。暑さによる閉園(休業)はありえないだけに、対策の真剣度で言えば最も進んでいると言っていいのではないか。
暑さをめぐる今年の動きで物議を醸しそうなのが、4月に気象庁が40℃以上の日を「酷暑日」と設定したこと。これによって、空調のない屋外で、多くの人々が密集し、開催時間が長い夏のイベントは、アクシデント発生時の批判リスクが限りなく跳ね上がった。もしイベント当日が猛暑日を超えて酷暑日になったら、主催者側が一定の対策をしたところで批判は避けられないだろう。
もはや夏に命を守ることもコンプライアンスの1つであり、万が一それが損なわれたとしたら、企業として責任を問われるのかもしれない。関係者にとっては楽しみよりも不安のほうが大きいのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
21日放送の『Golden SixTONES』(日本テレビ系)で『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)のチャリティーランナーが発表された。今年のランナーは俳優の星野真里であり、昨年も国指定難病・先天性ミオパチーの娘と出演するなど「番組にゆかりのある人物が選ばれた」と言っていいだろう。
ネット上ではさまざまな賛否の声があがっていたが、その中で目に引いたのは「あっさり発表した」「サプライズがなかった」などの拍子抜けするような声。「レギュラー番組のゲスト出演者だった星野が最後にサラッと切り出す」という数秒間の発表だったことに驚いたのかもしれない。
このような夏の大型イベントにおける変化は日テレの『24時間テレビ』だけなのか。他局のイベントや音楽フェスなどはどうなのか。夏のイベントを取り巻く状況の変化などをテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
『24時間テレビ49』チャリティーマラソンランナーの星野真里
○3年連続で「子どものために走る」
チャリティーランナー発表の翌22日、日テレは『24時間テレビ』の制作発表会見を開催した。
同局は「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う?〜」という今年のテーマを発表するとともに、猛暑でのマラソンについて視聴者から心配の声があがっていることに言及。さらに専門チームの指導・監修、メディカルチェック、事前の暑熱循環トレーニング、当日の熱中症対策など、「例年以上の対策で万全を尽くす」ことを明かした。
また、発表から1週間後の 28日に『おしゃれクリップ』で「24時間テレビランナー・星野真里 走る理由＆母としての決意」を放送することや、今後も『Golden SixTONES』で続報を伝えていくことが発表されている。これらのレギュラー番組で星野と娘の日々や思いなどが語られていくのだろう。
ちなみにチャリティーランナーは2010年代後半までDAIGO、ブルゾンちえみ、みやぞんなど当時の人気者が務めていたが、近年は選考基準を変更。一昨年はやす子、昨年は横山裕と、自身や弟が児童養護施設で過ごした過去のあるタレントが選ばれ、それぞれ「マラソン児童養護施設募金」「マラソン子ども支援募金」を掲げて走った。今回も3年連続で「子どものために走る」という形になり、批判を避けつつファミリー層の視聴を狙いたいという思惑が透けて見える。
控え目な発表も、テーマに関連付けたキャスティングも、レギュラー番組での小刻みなフォローも、批判を踏まえた上で世間の理解をうながすためのものだろう。いずれにしても、かつてのように視聴率狙いでもったいぶったような構成・演出をしなくなったことは確かであり、できるだけ理解をうながし、批判を避けたいというスタンスがうかがえる。
しかし、それでもSNSには『24時間テレビ』に理解を示す声ばかりではなく、真夏のマラソンに否定的な声が目立つ。「空調機器のある屋内施設ではなくあえて外を走り、沿道にも人が集まる」という点が変わらない以上、批判を排除するのは難しいのかもしれない。
日テレとしては放送当日に向けて理解を求めるような放送を繰り返しつつ、猛暑や台風に見舞われないよう祈り続けるのではないか。
●音楽イベントの「個人任せ」は不変か
では民放他局のイベントはどうなのか。
夏のイベントといえば真っ先にフジテレビを思い出す人が多いだろう。今年は7月25日〜8月23日の30日間にわたってフジテレビ本社屋で『お台場ファンライジング〜楽しくアガる! 真夏のエンタメ最前線〜』が予定されている。
さらに『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』も8月3〜9日に豊洲PIT、8月13・14日に東京ガーデンシアターで開催。どちらも開催前の段階では過去のイベントと比べて「アクシデントが起きにくく、批判があがりにくい、ほぼ屋内でのイベント」と言っていいのではないか。
次にテレビ朝日は7月18日〜8月23日の37日間にわたって『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』を開催。番組・音楽・グルメという内容は変わらないものの、これまでの六本木に加えて今年開業した有明の東京ドリームパークとの2拠点開催となった。例年参加者の暑さが指摘されるイベントだが、ここまでは取り立てて対策を打ち出しておらず、多少のあやうさも感じさせられる。
音楽イベントに目を向けると、FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC、ROCK IN JAPAN FESTIVALなどの大型夏フェスも、お台場の風物詩となったTOKYO IDOL FESTIVALも、空調エリアや救護体制などの対応こそあるが、まだまだ個人の対策に頼るというベースは変わっていない。真夏に多くの観客を集めることに加えて近年の暑さを踏まえると、もし悲しい事件・事故が起きたら開催そのものが消滅しかねないレベルに見える。
○40℃の「酷暑日」なら批判は不可避
スポーツに目を向けると、高校野球の夏の甲子園『全国高等学校野球選手権』は2024年から午前と夕方の2部制を導入。「夏の風物詩として見たい」「学校のスケジュールを変えられない」などの背景から一定の評価を得ているが、それでも「空調のあるドーム球場に変更しろ」などの批判も消えていない。
開催中のサッカーのFIFAワールドカップでは、前後半に1回ずつ3分間の飲水タイムを設けるハイドレーションブレイクが設けられ、称賛が多数派と思いきやサッカーファンを中心に否定的な声も見られる。
その他では、東京ディズニーリゾートなどのテーマパークにとって夏イベントは重要なかき入れ時だけに近年は、日除けやファンなどの設置、ミストスタッフ、涼み体験コーナー、冷水の提供などの対策を重ねてきた。暑さによる閉園(休業)はありえないだけに、対策の真剣度で言えば最も進んでいると言っていいのではないか。
暑さをめぐる今年の動きで物議を醸しそうなのが、4月に気象庁が40℃以上の日を「酷暑日」と設定したこと。これによって、空調のない屋外で、多くの人々が密集し、開催時間が長い夏のイベントは、アクシデント発生時の批判リスクが限りなく跳ね上がった。もしイベント当日が猛暑日を超えて酷暑日になったら、主催者側が一定の対策をしたところで批判は避けられないだろう。
もはや夏に命を守ることもコンプライアンスの1つであり、万が一それが損なわれたとしたら、企業として責任を問われるのかもしれない。関係者にとっては楽しみよりも不安のほうが大きいのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら