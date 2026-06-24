シマノ初、9速対応の油圧ディスクレバー登場―CUESに新モデル「U4030」
シマノは、「CUES」シリーズに9速対応の油圧ディスクブレーキ用ドロップハンドルレバー「U4030」を追加すると発表した。
「CUES U4030」デュアルコントロールレバー
今回の新製品は、シマノとして初となる9速対応の油圧ディスクブレーキ仕様のドロップハンドル用レバー。幅広いスポーツバイクでその性能を体感できるモデルだ。
ラインアップは、リア9速用の右デュアルコントロールレバー「ST-U4030-R」、フロントダブル用の左デュアルコントロールレバー「ST-U4030-L」、フロントシングル用の左ブレーキレバー「BL-U4030-L」の3製品を展開する。
レバー形状を見直し、リーチ距離を短縮したことで、手のサイズに関わらず多くのライダーが操作しやすい設計とした。
また、「CUES」9速システムとの組み合わせにより、ロードやグラベルなど幅広い用途に対応し、安定した変速性能と制動性能を実現する。
「ST-U4030-R」と「ST-U4030-L」の価格はそれぞれ2万1,304円(税込)、「BL-U4030-L」は1万9,500円(税込)。
「CUES U4030」デュアルコントロールレバー
今回の新製品は、シマノとして初となる9速対応の油圧ディスクブレーキ仕様のドロップハンドル用レバー。幅広いスポーツバイクでその性能を体感できるモデルだ。
ラインアップは、リア9速用の右デュアルコントロールレバー「ST-U4030-R」、フロントダブル用の左デュアルコントロールレバー「ST-U4030-L」、フロントシングル用の左ブレーキレバー「BL-U4030-L」の3製品を展開する。
また、「CUES」9速システムとの組み合わせにより、ロードやグラベルなど幅広い用途に対応し、安定した変速性能と制動性能を実現する。
「ST-U4030-R」と「ST-U4030-L」の価格はそれぞれ2万1,304円(税込)、「BL-U4030-L」は1万9,500円(税込)。