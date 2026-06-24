北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で故障により欠場が続いているブラジル代表FWネイマールが復帰する見通しとなった。23日（日本時間24日）、イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏が自身のXで伝えた。ブラジルは24日（同25日）に1次リーグ第3節のスコットランド戦を控えている。

ロマーノ氏は「正式発表」として「ネイマールJr.の日がW杯でやってくる、彼はプレーでき、100％出場可能だ」と投稿。カルロ・アンチェロッティ監督が「ネイマールはプレーできる。彼はとてもよくトレーニングできており、準備できている。彼のことをとても嬉しく思う」と語ったという。スコットランド戦の出場にGOサインが出た。

王国のエースに君臨する34歳ネイマールは、今大会で約3年ぶりに代表チームへ招集された。しかし、大会前に負った右ふくらはぎの負傷により1、2戦目ともに出場なし。ただ、順調に回復していることが伝えられていた。ブラジル代表は1勝1分けの勝ち点4でグループ首位。決勝トーナメント1回戦では日本と対戦する可能性がある。



（THE ANSWER編集部）