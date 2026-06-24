北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、0-0のドローに終わった。圧倒的にボールを支配していたイングランドにとっては痛恨の結果に。試合中、10番を纏う22歳ジュード・ベリンガムが口を覆う場面が目撃されたと、英メディアが報じている。

英紙「ザ・サン」は「『隠された言葉』――イングランド対ガーナのワールドカップ戦で、ジュード・ベリンガムが物議を醸すルールにより、ジェスチャーでレッドカードの危険にさらされる」との見出しで記事を掲載。実際のワンシーンを捉えた写真と共に大々的に報じた。

記事ではベリンガムがガーナのジョルダン・アイェウと言葉を交わしている場面を紹介した上で「ベリンガムは、話している間、口元を手で覆っていたように見えた」と指摘。ベリンガムは運よく退場処分こそ免れたが、審判の目に見つかっていれば退場を命じられた可能性もあったとしている。

この試合のベリンガムは精神的に不安定だったようで、記事は「前半終了間際、ベリンガムはガーナのベンチと小競り合いになった」とも伝えている。自身の意図的なレイトタックルでファウルを犯したことが発端だったようで「選手やコーチ陣がトンネルへ引き揚げていく中、激しい口論を繰り広げた」と明かされ、ガーナ代表コーチと激しく怒鳴り合い“Fワード”が飛び交っているようにも見えたと伝えた。

今大会からの新ルールで、相手選手との衝突・口論中に口元を覆う（隠す）行為はレッドカードの対象となり得る。19日（日本時間20日）のパラグアイ―トルコの一戦では、パラグアイ10番アルミロンがこの行為により退場処分を受け、新ルールが初適用された事例となった。



（THE ANSWER編集部）