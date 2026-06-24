"寝方のクセが強い猫ちゃん"のかわいい様子をご紹介。動画には「幸せ風景ですね～」「リラックスしてますね」等のコメントが寄せられています。

【動画：仲良くくっつきながら寝る２匹の猫→おしりに顔を乗っけて…微笑ましい光景】

枕にされる猫ちゃん

YouTubeチャンネル「ネコスキーコフ」に投稿されたのは、猫のたーさんとおーちゃんのある日の姿です。茶トラ猫のたーさんは、おーちゃんのおしりに顔を乗せてくつろいでいたそう。おーちゃんのふわふわの体を枕にするのが気持ちが良いようです。

枕にされているおーちゃんは少し困惑気味にたーさんのことを見ていたのだとか。それでも逃げずに枕になっている優しいおーちゃんでした。

窓辺でも一緒にくつろぐ二匹

また、他の場面でも二匹がくっついて寝ている様子が紹介されています。たーさんは、今度はおーちゃんの頭の上に顔を乗せて寝ていたそう。二匹でくっついてお昼寝していたそうです。

普段けんかもよくする二匹ですが、実はとっても仲良しなようですね。そんな二匹の様子を、同居猫のメイさんは優しく見守っていたそうです。

みんなで一緒に

同居猫のたーさんやメイさんに比べて大きめなサイズだというおーちゃん。二匹と並んでみると、明らかにおーちゃんの方が大きいようです。そんなおーちゃんとお昼寝するととても温かいのか、他の猫ちゃんによく湯たんぽにされているのだとか。

他の動画でも、おーちゃんにたーさんやメイさんがくっついて寝ている様子が紹介されているようです。三匹で一緒に寝ている微笑ましい光景を見せてくれることもよくあるそう。これからも可愛い姿をたくさん見せてくれそうな三匹でした。

最初にご紹介した投稿には「幸せ風景ですね～」「リラックスしてますね」等のコメントが寄せられ、一緒にくつろぐたーさんとおーちゃんに癒されるとの声が多く集まっていたようでした。

YouTubeチャンネル「ネコスキーコフ」では、保護猫のたーさん・おーちゃん・メイさんの動画を中心に保護猫活動の様子や猫グッズの紹介など、猫ちゃんに関する情報が発信されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ネコスキーコフ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。