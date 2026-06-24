SNSで268万回以上表示され、20万以上の「いいね」を獲得しているのは、ボロボロだった子猫のビフォー・アフター。投稿を見たSNS民からは、「大切に大切に愛されて来たのがわかります」「1年前には想像できなかった景色かもしれませんね」などのコメントが集まっています。

【写真：１週間生きられるかわからなかった『ボロボロの子猫』をお世話した結果…涙あふれる光景】

目ヤニだらけだった子猫

X（旧Twitter）アカウント「888」に投稿されたのは、白い毛に茶色い毛が混ざった子猫の姿。保護されたばかりの頃は、毛並みはボロボロで痩せ細っており、目はしょぼしょぼだったそうです。力が入らないのか、舌が出たままで覇気がない様子だったといいます。

一週間生きられるかわからないと診断されたそうですが、投稿者さんが毛布にくるんで献身的にお世話をした結果、子猫は奇跡的に復活！あきらめなかった子猫と愛情を注いだ投稿者さんが起こした奇跡といえます。

1歳の誕生日を迎える

生まれて間もなく生死の境をさまよった子猫でしたが、無事に1歳の誕生日を迎えたとのこと！こんなにおめでたい日はないですね。現在は、ふわふわのきれいな毛並みと生気のある瞳を持った可愛い猫ちゃんに成長しているそうですよ。

投稿がバズったことで、投稿者さんは「世界一幸せキャットや」と思ったそう。SNSを通して世界中の人たちに誕生日を祝ってもらったことも、保護してもらえて無事に誕生日を迎えられたことも、どちらも決して当たり前ではない奇跡ですね。

猫ちゃんのビフォー・アフターを見たSNS民からは、「長生きしてねー！」「これからも健康でいられますように」などの温かいメッセージも届いていました。

Xアカウント「888」には、猫ちゃんがのびのび暮らす姿の他、一緒に暮らしているわんちゃんの元気いっぱいの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「888」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。