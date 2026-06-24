猫がアイコンタクトを送ってくる3つの理由

1.大好きの気持ちを伝えたいから

視線を送る行動は、人と暮らす猫に多く見られるコミュニケーションです。実は猫の世界では「じっと見つめる＝敵意」と見なされるサインなのだとか。

しかし、飼い主さんに向けられる視線は意味が異なります。「大好きだよ」「信頼しているよ」という気持ちを込めて、リラックスしているときや甘えたい気分のときに見せてくれることが多いでしょう。

筆者の愛猫もじっと目線を送ってくることがありますが、甘えたいモードのときに「おいで」と呼びかけると、駆け足で寄ってきてくれます。

2.お願いごとがあるから

飼い主さんに何かお願いごとがあるときのサインとしても、アイコンタクトは使われています。「ごはんが欲しい」「遊んでほしい」という期待を込めて、丸い瞳を輝かせて伝えようとしてくるのです。

見つめるだけで終わらず、さらにアピールしてくることも。目的がごはんなら食器の前へ、遊びならおもちゃの近くへと移動し、分かりやすく教えてくれることもあるでしょう。

3.飼い主さんの様子が気になるから

猫はマイペースな印象がありますが、飼い主さんがどんな行動をしているのかを、意外とよく観察しています。

「そろそろ出かけるのかな？」「あれ、着替え始めた？」というように、普段と違う変化があると、興味津々で見つめてくることもあるでしょう。

また、あなたが泣いているときにも、そっと視線を向けてくることがあります。悲しさそのものを理解するのは難しいといわれていますが、普段との違いにはしっかり気づいているのです。

猫からのアイコンタクトに上手に応える方法

猫からのアイコンタクトは、その理由に合わせて応えてあげることが大切です。

お願いごとが理由の場合は「何をしてほしいのか」を見極めて、できるだけ早く応えてあげるとよいでしょう。

遊びのサインとしてアイコンタクトを送る猫も多く、それに付き合うことも大切なコミュニケーションです。

一方、リラックスしているときや観察しているときのアイコンタクトには、安心感を与えるのがポイントです。

親しい猫同士がするように「ゆっくり瞬き」を返すと、信頼が伝わりやすくなります。じっと見つめ続けるのではなく、視線はやわらかく外すようにしましょう。

アイコンタクトに見えて、物陰からそっと様子を見ていたいだけという猫も。無理に関わろうとせず、好きなように観察させてあげることも大切です。

まとめ

猫から送られてくるアイコンタクトには、大切なメッセージが込められています。

視線の意味を少しずつ理解できるようになると、言葉を交わすのに引けを取らないくらい、深いコミュニケーションが取れるようになるでしょう。

猫が甘えモードなのか、お願いモードなのか、それとも気になって見つめているのか。そのときの様子をよく観察しながら、やさしく応えてあげることが大切です。

猫同士で使われるゆっくり瞬きをすれば、絆はさらに深まっていくことでしょう。