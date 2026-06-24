米スポーツメディア「CLUTCH POINTS」（ウェブ版）が2026年6月23日、ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、オールスター戦（7月14日、フィラデルフィア）ファン投票で4位に入ったことについて、「最も予想外」と報じた。

「キムのこの順位は異例だ」

大リーグ機構は22日、オールスター戦ファン投票の第2回中間発表を行い、キムはナ・リーグのセカンド部門で65万9500票を獲得して4位につけた。第1回中間発表（16日）では34万5924票を獲得し、4位に入っていた。

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651を記録している。マイナーでは、24試合に出場し、打率.296、11打点、OPS.705。大リーグでの生存競争が激しい中、早期再昇格に向け課題の打撃でアピールを続けている。

最強軍団において、出場機会がなくマイナーに降格したキムだが、ファンの注目度は高い。ナ・リーグ4位のファン投票が、それを証明している。

マイナーリーグの選手が、オールスター戦ファン投票で4位につける現象について、「CLUTCH POINTS」は驚きを隠さず、「ドジャースのトリプルA選手が、どういうわけか2塁手のオールスターファン投票で4位にランクインした」とのタイトルで記事化した。

記事では「キムは5月下旬以来、メジャーリーグの試合に出場していないため、この順位は異例だ」とし、こう続けた。

「ドジャースのファン層がキム知名度をさらに高めている」

「彼は（韓国プロ野球）キウム・ヒーローズでの活躍以来、韓国で依然として人気を博しており、ドジャースの全世界にわたるファン層が、彼の知名度をさらに高めている。この27歳の内野手が、投票の過程でさらに上位に進出できるかどうかは不透明だが、彼の得票数はすでに26年のオールスター・サイクルにおいて、最も予想外の結果のひとつとなっている。現時点では、トリプルAの選手が、混戦のナショナルリーグ2塁手争いを、野球界でも類を見ない奇妙なファン投票の物語のひとつに変えてしまった」

キム以外の韓国出身大リーガーでは、サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（27）が、ナ・リーグ外野手部門で31万7862票を獲得して19位につけ、アトランタ・ブレーブスのキム・ハソン内野手（30）が、ナ・リーグのショート部門で、25万3376を獲得して6位に入っている。

また、ナ・リーグ指名打者部門の大谷翔平選手（31）は、両リーグ最多となる231万735票を獲得した。