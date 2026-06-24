梅雨本番で梅雨前線が停滞する中、日本の南海上をダブル台風が北上中です。梅雨前線の活動を活発化させ、九州ではすでに記録的な大雨になっている所もあります。明日25日以降は大雨のエリアは東へ広がる見込みで、九州から近畿、東海、関東も警報級の大雨となる恐れがあります。今日のうちに大雨や台風に備えておきましょう。

ダブル台風接近前から九州で大雨

梅雨本番で九州から本州の南にかけて梅雨前線が停滞する中、日本の南海上でダブル台風が発生し、北上中です。今日24日(水)、2つの台風はまだ九州や四国、本州から離れているものの、梅雨前線の活動を活発化させ、九州ではすでに大雨となっています。





長崎県五島市福江では、24時間降水量が312.5ミリを記録しました(午前5時20分まで)。たった1日で、6月平年の1か月分に降る雨量(平年値324.2ミリ)に匹敵する大雨となっています。鹿児島県では滝のような雨の降っている所があり、鹿児島県薩摩地方では一時「線状降水帯」が発生しました。川の水位の上がっている所があり、地盤が緩んでいます。すでに災害の危険度が高まっている所がありますので、危険な場所には近づかず安全な所でお過ごしください。

27日(土)にかけて九州〜関東で警報級の大雨の可能性

明日25日(木)以降は大雨のエリアは東へ広がる見込みで、27日(土)にかけて九州から近畿、東海、関東にかけて広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。今日のうちに大雨や台風に備えておきましょう。



以下、明日25日(木)正午までの24時間に予想される降水量です。(多いところ)

東海地方 200ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 250ミリ



その後、明日25日(木)正午から26日(金)正午までに予想される24時間降水量(多いところ)

東海地方 80ミリ

近畿地方 100ミリ

四国地方 120ミリ

九州北部地方 150ミリ

九州南部 120ミリ



なお、線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

さらに、26日(金)正午以降も雨が続き、27日(土)になると関東も発達した雨雲がかかりやすく、雨量が増える見通しです。



特に九州では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

その他の西日本と東日本の地域も、このあと強まる雨によって、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

今のうちに、排水溝の掃除をしたり、買い物を済ませておく、避難場所や安全な避難経路を確認しておくと良いでしょう。

週末にかけて大雨続く 26日〜28日は台風接近の恐れ

26日(金)は梅雨前線+ダブル台風の影響とは別に、北日本にも低気圧が近づくため、北海道から九州まで広く雨となるでしょう。雨が強弱を繰り返して広い範囲で続く見込みです。26日(金)は台風7号が接近する沖縄・奄美では雨風ともに強く大荒れとなるでしょう。荒天時間は外出を控えてください。



27日(土)は沖縄に加えて、九州から四国など西日本も台風本体の雨雲がかかり、再び大雨となる見込みです。長期間続く雨で地盤が緩み、災害のリスクが高まるでしょう。東海も夜から雨が強まりそうです。



28日(日)は関東や東北も雨や風が強まる恐れがあります。台風の進路や接近のタイミングはまだ変わる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。



28日(日)は西から天気は回復し、晴れる所では厳しい暑さが戻るでしょう。週明けは晴れる所が多く、熱中症にも注意が必要です。