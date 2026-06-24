

BMSG STRIKERS

今年4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）による特別ユニット “BMSG STRIKERS”。6月26日に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。

｢Standing Here｣は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム。

歓声もブーイングも受け止めながら、“今この瞬間”を自分たちのスタイルで駆け抜ける、ピッチに立つすべてのプレイヤーへ向けた1曲となっている。【楽曲リリース情報】BMSGSTRIKERS / デジタルシングル｢Standing Here｣2026年6月26日(金)リリースStreaming & Download：https://lnk.to/BMSGSTRIKERS_StandingHere