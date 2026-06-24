食の感動体験を探求し「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」

コナズ珈琲にて、ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』が2026年7月31日に劇場公開することを記念したキャンペーンが実施されます☆

コナズ珈琲 ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』公開記念キャンペーン

実施期間：2026年7月1日（水）〜9月13日（日）

実施店舗：全国のコナズ珈琲 ※柏十余二店、那覇新都心公園店、名取店では「ピーチストロベリーパンケーキ」は販売されません

南の島と大海原を舞台に描かれたアニメーション作品を実写映画化した、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』

神秘的な伝説が息づく南海の楽園・モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女「モアナ」が、島を救うため大海原へと漕ぎ出し、自身のルーツや使命に向き合いながら成長していく姿が描かれます。

『モアナと伝説の海』は、南太平洋に息づくポリネシア文化や人々の精神性からインスピレーションを受けて誕生した物語であり、実写版でもその文化的ルーツや誇りを大切にしながら製作。

ハワイにも息づくポリネシア文化の魅力を色濃く描く『モアナと伝説の海』に共感し、コナズ珈琲がオープン当初からハワイへのリスペクトのもと、アロハの精神でサービスを提供してきた背景も重なり、今回のキャンペーンが実現しました。

対象メニューを注文された方にオリジナルステッカーをプレゼント

キャンペーン期間中、4つの対象メニューを1つ注文につき1枚、オリジナルステッカーをプレゼント。

テイクアウト可能な「アヒポキライスボウル」と「アサイーボウル」は、キャンペーンオリジナルのテイクアウト容器で提供されます。

※デリバリーは対象外です

対象メニュー：ピーチ&ストロベリーパンケーキ

価格：1,848円（税込）

※イートイン限定

※柏十余二店、那覇新都心公園店、名取店では販売されません

夏にぴったりな、みずみずしい桃を主役にした期間限定パンケーキ。

苺やピーチヨーグルトムースを重ねることで、爽やかさと果実感を存分に楽しめる一皿に仕上げられています。

ゴロッとした桃の果肉に、シロップやソースを合わせることで、ひと口目から華やかな香りとジューシーさが広がります。

さらに、桃仕立てのヨーグルトムースが軽やかな後味をプラス。

パンケーキの間には、苺のマリネと苺シャーベットをサンドし、仕上げのココナッツチップが、南国らしい香りのアクセントを添えます。

異なる果実が調和する、この季節だけの果実感あふれるパンケーキです。

対象メニューアヒポキライスボウル（プレーンorスパイシー）

価格：1,639円（税込）／スパイシー プラス110円(税込)

テイクアウト：可能

醤油と香味野菜で漬け込んで旨みとコクのある味わいに仕上げられた、ハワイのローカル海鮮丼。

プレーンとスパイシーの2種類から選ぶことができます。

テイクアウトパッケージ

テイクアウトの場合はディズニー実写映画『モアナと伝説の海』のテイクアウト容器で提供されます。

対象メニュー：アサイーボウル（M）

価格：1,430円（税込）

テイクアウト：可能

ハワイで大人気のスイーツ「アサイーボウル」

栄養豊富なアサイーをコナズ珈琲自慢のオリジナルレシピで楽しめます。

テイクアウトパッケージ

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』オリジナルデザインを使用したテイクアウトパッケージにも注目です。

対象メニュー：コナズブルーハワイ

価格：1,078円（税込）

※イートイン限定

柑橘の香りがただようブルーのシロップで、ハワイの海をイメージしたノンアルコールカクテル。

全体を混ぜるとエメラルドグリーンに変化します。

パイナップルジュースとの相性もよく、すっきりと甘酸っぱい味わいです。

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』

タイトル：『モアナと伝説の海』

公開日：2026年7月31日(金)

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ディズニーの名作が、10年の時を超えて＜超＞実写映画に進化！

スケールアップした映像で美しい大海原がゲストを包み込み、息づかいまでも感じられる描写で「モアナ」の物語がより感動的になり、究極の癒しと一歩踏み出す元気をくれます。

どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女「モアナ」が、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒「マウイ」とともに、愛する家族と島を救う冒険を描く、ミュージカル・アドベンチャーです。

7月31日に日本公開決定！ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』 7月31日に日本公開決定！ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』 続きを見る

対象メニューを注文された方にオリジナルステッカーがプレゼントされるスペシャル企画。

コナズ珈琲にて2026年7月1日より開催される、ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』公開記念キャンペーンの紹介でした☆

※画像はイメージです

※店舗により、販売メニューや価格が異なる場合がございます。また、店舗の状況により、一部メニューの販売を中止する場合があります

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