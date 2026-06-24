真夏の熱線をシャットアウトするS65+最高ランク傘！ 「weer Lite 遮熱日傘」

記事ポイント 国内試験で実証した遮熱性マイナス20℃、炎天下でも涼しく歩ける遮光率・UVカット率ともに100%、撥水度4級の晴雨兼用傘約261g・折りたたみ28cmの軽量設計、全3色展開 国内試験で実証した遮熱性マイナス20℃、炎天下でも涼しく歩ける遮光率・UVカット率ともに100%、撥水度4級の晴雨兼用傘約261g・折りたたみ28cmの軽量設計、全3色展開

丸十コーポレーションが展開する傘ブランド「weer(ウェア)」のエントリーライン「weer Lite(ウェア ライト)」より、高遮熱性生地を採用した新日傘「weer Lite 遮熱日傘」を2026年7月1日(水)に発売します。

先行予約販売が2026年6月24日(水)よりAmazonおよび楽天市場の「weer公式オンラインストア」で始まりました。

weer「weer Lite 遮熱日傘」

名称：weer Lite 遮熱日傘価格：3,980円(税込)親骨サイズ：55cm(開いた時の直径97cm／折りたたみ時の長さ約28cm)重量：約261g素材：ポリエステル100%カラー：全3色(ホワイト、ベージュ、ライトブルー)機能：遮熱性マイナス20℃(30分後最大／ブランク比較)、遮光率100%、UVカット率100%(UPF50+)、晴雨兼用(撥水度4級)、耐風(6本骨)先行予約開始日：2026年6月24日(水)(Amazon・楽天市場にて受付)正式発売日：2026年7月1日(水)発送予定：2026年7月上旬より順次発送

「weer Lite 遮熱日傘」は、weerブランドのエントリーモデルとして、スマートな設計と手に取りやすい価格でブランドの入口を担う1本です。

近年の夏は気温上昇が過酷さを増し、熱中症対策が外出時の重要課題となっています。

日傘に求められる役割は紫外線対策だけでなく、いかに涼しく移動できるかという遮熱性へと広がっており、「weer Lite 遮熱日傘」はその需要に応えるために高遮熱性生地を採用しました。

丸十コーポレーションは1911年(明治44年)に大阪・南久宝寺町で創業した老舗レイングッズメーカーで、傘の累計販売数は1,000万本以上にのぼります。

長年のOEM生産で培った設計力と品質管理体制を「weer Lite 遮熱日傘」にも注入し、機能性と日常使いのデザインを両立させています。

遮熱性最高ランク「S65+」を証明

「weer Lite 遮熱日傘」が採用する高遮熱性生地は、太陽光と熱を強力に遮断します。

国内の検査機関による試験では、光を照射して30分経過後にブランク(遮るものがない状態)と比較した表面温度差が20℃という遮熱効果が実証されており、遮熱性の最高ランク「S65+」を達成しています。

ジリジリとした真夏の熱線を傘の生地が強くシャットアウトし、炎天下の移動でも涼しく歩ける環境を傘1本でつくります。

この遮熱効果は試験による数値として裏付けられており、体感だけに頼らない確かな性能です。

遮光率、UVカット率共に100％

生地は完全遮光(遮光率100%)仕様で、真夏の強い日差しを通しません。

紫外線遮蔽率(UVカット率)も100%(UPF50+)で、肌や目への紫外線ダメージを徹底的にブロック。

遮熱・遮光・UVカットの3つが揃った生地により、炎天下を歩く際の体感温度と日焼けリスクを同時に抑えられます。

さらに急な夏の雨にもこれ1本で対応できる晴雨兼用仕様で、撥水度試験4級をクリアした水弾きと丈夫な6本骨構造が強風を伴う雨にも安心です。

突然の天気の変化が多い夏の外出でも、傘を持ち替える必要がありません。

全3色のカラーバリエーション

カラーはホワイト、ベージュ、ライトブルーの3色展開です。

爽やかでシンプルなトーンの3色は、男女問わずどんなコーディネートにも自然に合わせられます。

重さは約261g、折りたたみ時の長さは約28cmと軽量コンパクトで、バッグのサイドポケットにもすっきり収まるサイズです。

毎日持ち歩いても手や肩への負担が少なく、晴れた日も雨の日も鞄から取り出しやすい1本として使えます。

「weer Lite」について

「weer Lite」は、weerブランドの思想を体感できるエントリーラインです。

スマートな設計と手に取りやすい価格でブランドの入口を担い、”ちょうどいい安心”を届けるファッションギアとして位置づけられています。

weerは丸十コーポレーションが展開する自社傘ブランドで、100年以上にわたるレイングッズ製造のノウハウをもとに機能性と日常性を両立した製品を展開しています。

「weer Lite 遮熱日傘」はこのブランドの入口として、遮熱・遮光・UVカット・撥水の4機能を3,980円(税込)でまとめた1本として登場しました。

生産工場と日系検品会社によるダブルチェック体制

「weer Lite 遮熱日傘」は、生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制で品質と安全性を確保しています。

累計販売1,000万本以上を手がけた115年企業のノウハウが、見えない部分の品質管理にも反映されています。

日常の中で何気なく使われる傘だからこそ、壊れにくく扱いやすい設計と、見えない部分まで手を抜かない検品体制が求められます。

工場内検品と日系第三者検品の二重確認により、ひとつひとつの傘が出荷前に基準を満たしているかを確かめてから届けられます。

炎天下でも日陰を持ち歩くような涼しさを実現し、急な雨にもそのまま使える晴雨兼用の頼もしさが1本に詰まっています。

約261gの軽量ボディで毎日のバッグに自然と入り、ホワイト・ベージュ・ライトブルーの3色からコーディネートに合わせて選べます。

「weer Lite 遮熱日傘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「weer Lite 遮熱日傘」の正式発売日と先行予約の方法は？

A. 正式発売日は2026年7月1日(水)です。

2026年6月24日(水)よりAmazon「weer公式ストア」と楽天市場「weer楽天市場店」にて先行予約を受け付けており、発送は2026年7月上旬より順次行われます。

Q. 遮熱効果マイナス20℃はどのように測定されましたか？

A. 国内の検査機関による試験で、光を照射して30分経過後にブランク(遮るものがない状態)と比較した表面温度差が20℃であることが実証されています。

この結果をもとに遮熱性最高ランク「S65+」を達成しています。

Q. 急な雨でも使えますか？

A. 晴雨兼用仕様です。

撥水度試験4級をクリアした撥水性と、丈夫な6本骨構造を備えており、夏の突然の雨や風にも対応します。

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