「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が２４日、都内で「ドクターシーラボ新ブランドアンバサダー発表会」に出席した。

美容皮膚科学発のスキンケアブランドで、佐野は１０代のころから同ブランドの商品を愛用。相思相愛のアンバサダー就任に「すごく運命的なものを感じてうれしかったです。１０代のころに知人から『すごくいいよ』と紹介してもらって、香りがよかったり僕の肌にも合って、使用感が自分好みでそこから使わせてもらっている」と明かした。

アンバサダー就任を記念し、佐野自身がかねて愛用していた「ＶＣ１００エッセンスローション」と「ＶＣ１００ホットピールＫＥＡＮＡクレンジング」の特別セットを２６日より販売。２５日からオンエアされるＣＭの感想について尋ねられると「さっき初めて見たんですけど、めちゃくちゃイイです！」と、ヒット曲「イイじゃん」のポーズを披露。カメラを構える報道陣に「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」のポーズをそれぞれ披露すると拍手が起こった。

自身の美容のこだわりについては「どんなに疲れている日でも必ずクレンジングをすること」。書道６段の腕前を持つ佐野だが、商品のアピールポイントを得意の毛筆で「透明感」と表現。「夏とかは紫外線だったりで僕自身もくすみやすいなって感じることとかがある。化粧水を使って透明感を上げていきたい」と語っていた。