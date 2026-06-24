nana’s green teaに、創業25周年を記念した、夏限定メニューが登場。

京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げた「プレミアム抹茶パフェ」と「冷やし抹茶ぜんざい」が期間限定で販売されます！

nana’s green tea「プレミアム抹茶パフェ・冷やし抹茶ぜんざい」

販売期間：2026年6月30日（火）〜8月27日（木）

※テイクアウト不可

※ドリンクセット対象商品（自由が丘店は対象外）

※一部、販売していない店舗もあります（詳しくは各店舗へお問い合わせください）

抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」が、創業25周年を記念した限定メニューを販売。

「Premium matcha」をテーマにした、「プレミアム抹茶パフェ」と「冷やし抹茶ぜんざい」が登場します☆

創業当初から「nana’s green tea」の抹茶を共同開発している、京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」

創業25周年を記念したメニューでは、抹茶を合わせる素材によって複数を使い分け、夏限定の特別な一品に仕上げられています。

プレミアム抹茶パフェ

価格：1,780円(税込)

25年間、抹茶のおいしさを追求し続けてきた「nana’s green tea」が贈る、プレミアムなパフェ。

創業から抹茶を共同開発している、京都の老舗製茶問屋「山政小山園」の抹茶3種が使用されています。

山政小山園は、パフェの監修にも協力。

抹茶本来の甘みや爽やかな苦みを食べ進めるごとに楽しめるよう、それぞれの素材に合わせた抹茶を選び抜き、仕上げています。

1.抹茶ソース（四方の薫）

抹茶ソースにはお茶席でも使われる、一番茶を石臼挽きした「四方の薫（よものかおり）」を贅沢に使用。

注文が入ってからお抹茶と同じように一杯ずつ丁寧に点て、ふんわりと立ち上がるやわらかな香りと、抹茶本来の甘みが感じられます。

まずはそのままパフェ本来の味わいを楽しみ、食べ進める途中で抹茶ソースをかければ、より奥行きのある味わいへと変化する美味しさです。

2.仕上げの抹茶パウダー・抹茶ホイップクリーム

仕上げの抹茶パウダーと抹茶ホイップクリームは、創業からの看板商品「抹茶ラテ（HOT）」のために共同開発した、オリジナルブレンドの抹茶を使用。

しっかりとした風味と、まろやかさが特徴です。

一口目から、抹茶らしい爽やかな苦味をダイレクトに堪能できるよう、パフェのトップを仕上げています。

ホイップクリームは、軽やかな口当たりの中でも抹茶の存在感がしっかり感じられます。

3.抹茶ゼリー・抹茶アイス

抹茶ゼリーや抹茶アイスには、冷たい状態でも抹茶の風味がしっかり感じられるよう配合した抹茶を使用。

特に抹茶ゼリーは「プレミアム抹茶パフェ」のために、新しく開発したオリジナルのゼリーです！

食感やミルクの配合を細かく調整することで、もちっとした食感と抹茶の風味をしっかり感じられる味わいに。

抹茶アイスは、抹茶本来の爽やかな苦味とミルクのコクのバランスを大切に仕上げられています。

なめらかな口当たりで、抹茶本来の味わいが楽しめます☆

抹茶を引き立てる素材

抹茶を引き立てる素材として、北海道産大納言あずきや白玉、クッキーにメレンゲを組み合わせ。

さまざまな食感が楽しめて、抹茶と相性の良い黒蜜が全体をまとめ、最後のひと口まで飽きずに味わえます。

多彩な味わいの変化を最初から最後まで楽しむため、山政小山園と話し合いながら抹茶を選定して仕上げた、25周年記念ならではのパフェです。

冷やし抹茶ぜんざい

価格：1,280円(税込)

「冷やし抹茶ぜんざい」は、注文ごとに、一杯ずつ丁寧に点てた抹茶「四方の薫（よものかおり）」を別添えで提供。

香り・味わい・食感の変化を楽しみながら、自分の手で仕上げて味わう「冷やしぜんざい」です。

1.抹茶（四方の薫）※別添え

別添えの抹茶には、お茶席でも使用される「四方の薫」を使用。

注文ごとに一杯ずつ丁寧に点てているから、ふんわり立ち上がるやわらかな香りと、抹茶本来の甘みを楽しめます。

まずはお椀を持ち上げ、点てたばかりの抹茶の豊かな香りを楽しむのがおすすめ。

その後、少しずつ具材にかけていただくと、香り・味わいの変化を体感できます。

2.抹茶ゼリー・抹茶アイス

抹茶ゼリーと抹茶アイスには、冷たい状態でも風味をしっかり感じられる配合の抹茶を使用。

抹茶ゼリーは、新たに開発したオリジナルのゼリーで、食感やミルクの配合が細かく調整されています。

もちっとした食感と、抹茶の風味をしっかりと感じられる味わいです。

抹茶アイスは、抹茶本来の爽やかな苦味とミルクのコクのバランスを大切に仕上げられています。

なめらかな口当たりで、抹茶本来の味わいが楽しめます！

抹茶を引き立てる素材

抹茶を引き立てる素材として、オリジナル小倉あんや北海道産大納言あずき、白玉を合わせています。

抹茶の味わいを引き立てながら、それぞれの素材の食感や甘みも楽しめます。

「冷やし抹茶ぜんざい」は、点てたての抹茶ならではの香りや味わいの変化を楽しめる一品です☆

創業25周年を記念して、京都・宇治「山政小山園」とコラボした、こだわりの夏限定メニュー。

nana’s green teaの「プレミアム抹茶パフェ」は、2026年6月30日から8月27日まで販売です☆

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