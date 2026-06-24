劇団ＥＸＩＬＥの小澤雄太（４０）が企画・プロデュースを手掛ける主演舞台「丸裸刑事 ＰＵＲＰＬＥ ＥＤＩＴＩＯＮ」（恵比寿エコー劇場）が７月１１日からスタートする。同舞台は２０２２年に第１弾が上演され、今回が第３弾。「一緒にやっていた八木（将康）がいなくなって、一人でどこまでできるか試したい」と意欲を見せた。５月まで三谷幸喜氏演出の「新宿発８時１５分」に出演していたが「三谷さんの作品は独特の空気感がある」とも。この世界に入った経緯やデビュー当初の苦労も聞いた。

「丸裸刑事」は小澤と劇団メンバーの八木将康（３８）のＯＺＡＹＡＳＵプロジェクトの企画・プロデュース作品として２２年に上演された。潜入捜査のスリリングさとテンポのある笑いがちりばめられたエンタメに寄った舞台で、２４年には第２弾公演が行われ、今回から八木が外れ、小澤の単独プロデュースとなった。新たな相棒には青柳尊哉（４１）が抜てきされ、ゲスト出演者も尾上松也（４１）、なだぎ武（５５）ら芸達者がそろっている。

「尊哉とは昔からの付き合いで、お芝居の中で頼れる人を入れたいこともあってキャスティングさせてもらいました。今回は自分の人脈を使ってやりたかったので、僕が全部お願いしました。『出たい』と言ってくれた方が多かったので助かりました」

なぜ八木が不参加になったのか。

「僕ってなんでも手作りでやりたくて、思いたったらすぐ行動タイプなんです。八木は計画型で先を見据えた上で動いていく人なので、そこで意見の相違が多くなっていました。八木から『もし小澤さんがプロデューサーをやっていくなら、僕は出る側に徹したい』と言われて『じゃあここで一旦（いったん）区切ろう』という感じです。別に喧嘩（けんか）別れしたわけではないし、『丸裸刑事』は長く続いてほしいコンテンツなので、また組める時もあると思います」

プロデュース業に進出した裏には、役者特有のジレンマがあったようだ。

「俳優という仕事は役が来て初めて稼働できる。２、３日休みがあると不安になる生き物なんですよ。３５歳ぐらいの時に今までやってきたツテや役者仲間を巻き込んで、新しいお芝居のコンテンツを作りたいと思ったのがきっかけです。ＨＩＲＯさんに企画書を出したところ、やらせていただけることになりました」

本業の役者でも忙しい。５月まで三谷氏演出の「新宿―」に出演していた。三谷氏とは映画「記憶にございません！」（１９年）からの付き合いになる。

「僕が出演していた『ウルトラマンジード』をお子さんと見ていた時、『パパ、この人と一緒に仕事しないの』と言われたのがきっかけのようです。その時期に僕は時代劇の舞台をやっていて、誰かが『三谷さん、次は政治モノの映画をやるらしい』と話していた時、マネジャーさんから『映画が決まりました』と電話がありました。正直ドッキリと思って、衣装合わせまで半信半疑でした（笑）」

その後も「大地」「ショウ・マスト・ゴー・オン」などに出演。三谷作品の常連となっているがプレッシャーも感じている。

「三谷さんの作品に出られる方は、ご自身が持っている技術を信じている人たちばかりなので現場は穏やかで『ここで一旗揚げてやろう』という人はいません。独特の空気感があって、皆さん勝負どころを知っているので勉強になります。ただ、三谷さんとお仕事するのは自信になると同時に不安にもなります。キャスティングでマッチしてないと思われたら『次は小澤にこの役をやらせよう』とならないかもしれない。危機感と不安っていうのは、ずっとまとわりついています」

高２でダンスを始め、卒業後は仕事をしながらダンスも続け、２４歳の時に劇団ＥＸＩＬＥのオーディションを受験した。

「もともとイベント会社の起業を目指していた時、ダンス仲間から誘われて受けました。最初は記念受験の気持ちでしたが、応募７５００人から２００人が残った２次では結構やる気になっていました。最終には２５人残って、そこには山下健二郎（三代目ＪＳＢ）や白濱亜嵐（ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ）がいました。結局僕ともう一人が合格しました」

初舞台「ユーバエ８号」では悔しさを味わう中で、エンターテインメントの魅力も感じたそうだ。

「現場検証をしながら取り調べをする刑事役でした。質問するのが全然できなくて『このシーンはカットする』と言われたのがすごく悔しかった。『頑張るので最後まで待ってください』とお願いして何とかやらせてもらいましたが、見返すのも嫌なシーンです（笑）。ただ芝居の後にダンスと和太鼓があって、エンタメというくくりで考えると『お芝居を勉強して、歌って踊ってお芝居できるパフォーマンスができる人になろう』と決心できました」

一度決めたら脇目も振らずにのめり込める。自身の思いを貫こうとする信念が彼の武器だが、周囲を巻き込む強さも魅力の一つだ。（国分 敦）

料理好きでＬＤＨキッチンにメニューも提供するほどの腕前だが、料理人として夢があるそうだ。

「もともと、料理はそこまで好きじゃなくて、一人暮らし始めてから自分で食事を作るようになりました。昔は事務所の目の前に住んでて、劇団のみんなが給料日前になるとお金がないから『腹減りました』と家に来た時に、大量のチャーハンやパスタを作ってみんなに振る舞っていました。せっかくなら、いろいろメニューを作ろうと思うようになったのが料理にハマったきっかけです。僕、キッチンカーを出すことをずっと夢に見ています。夢の１歩目が『男ＴＨＥ飯（オザメシ）』というプロジェクトでしたが、コロナ禍で活動できなくなりました。でもコロナも明けたんで、プロジェクトを再開させようかと。すでに企画書は事務所に出しているので進めていきたいです」

◆小澤 雄太（おざわ・ゆうた）１９８５年１０月８日、東京都出身。４０歳。２００９年に劇団ＥＸＩＬＥのオーディションに合格し同劇団に入所。同年、劇団ＥＸＩＬＥ華組旗揚げ公演「ユーバエ８号」で初舞台。以降、舞台や映画、ドラマに出演し、１７年に「ウルトラマンジード」でウルトラマンゼロ役。２２年に舞台「丸裸刑事」を企画・プロデュース。特技は料理、ゴルフ。１７８センチ。血液型Ｂ。