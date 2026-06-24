鮮やかな夏メニューや限定グッズ！サンマルクカフェ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーション
サンマルクカフェが、2026年夏の最新映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボレーション。
「ミニオンズ」をイメージした限定メニューやコラボグッズが、全国のサンマルクカフェにて発売されます☆
サンマルクカフェ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーションメニュー・グッズ
販売期間：2026年7月3日（金）〜9月4日（金）
販売店舗：全国のサンマルクカフェ店舗
2026年8月7日より全国ロードショーとなる、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とサンマルクカフェがコラボレーション。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とのコラボ商品やコラボグッズ付セットメニューを、数量限定で販売されます！
2026年夏のサンマルクカフェに登場するのは、「ミニオン」たちの元気でいたずら好きなキャラクター性が表現された、見ているだけで楽しくなる”ハチャメチャでおいしい”コラボメニュー4品。
鮮やかなイエローやブルーのカラーリングが目を惹く、夏にぴったりのラインナップになっています☆
くわえて、ここでしか手に入らないコラボカップやチャームがセットになったメニューも登場。
メニューは単品販売だけでなく、コラボグッズがセットになった特別メニューも用意されます。
コラボグッズは自宅でも「ミニオン」たちと楽しいカフェタイムを味わえる「コラボカップ」と、カバンなどに付けていつでも一緒にいられる「コラボチャーム」
どちらもキュートな表情や、わちゃわちゃとした姿が描かれた、このコラボ限定デザインです！
対象のコラボメニューと一緒に購入できるほか、全種類コンプリートを目指す人におすすめな、プレミアムBOXセットも数量限定で登場。
一部店舗では、映画の世界観に染まった特別なラッピング装飾も行われます☆
プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ
価格：単品 420円（税込）／プレミアムBOX（5個入）1,900円（税込）
ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごの形や食感を残したままシロップで煮た「青森県産りんごプレサーブ」がポイント。
カスタードチョコレートとプレサーブを、サクサクのクロワッサン生地で包み込み、生地表面にはキャラメルシュガーをかけて香ばしく焼き上げられています。
普段のチョコクロとは少し異なる、サクッとした食感と、アップルパイのような味わいです。
また、コラボレーション仕様として、限定デザインのスリーブや詰め合わせBOX・プレミアムBOX用の特別なコラボレーションデザインBOXも用意されます！
ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー
価格：ドリンク単品 750円（税込）／コラボカップセット 1,500円（税込）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムでお渡し
サイズ：Mサイズ
「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」のトロピカルベースは、マンゴー・バナナ・パイナップル・グァバの4種類をブレンド。
ジューシーでフルーティな味わいが広がる、南国風スムージーです。
グラスの下には、ちゅるんとした食感の青りんごゼリーが敷き詰められています。
ブルーとイエローのコントラストで「ミニオン」たちのいたずら心とビジュアルを表現。
味・見た目ともに、夏にぴったりの一品です！
ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ
価格：ドリンク単品 690円（税込）／コラボカップセット 1,440円（税込）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムでお渡し
サイズ：Mサイズ
スムージーと同じトロピカルベースを使用し、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた、様々な食感が楽しいソーダ。
すっきり爽快感のある鮮やかなイエローカラーのソーダで、「ミニオンズ」の元気でわちゃわちゃとしたイメージが表現されています☆
ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き
価格：チャームセット 1,200円（税込）
※パフェ単品での販売はありません
※コラボチャームは全5種からランダムでお渡し
「ミニオン」たちの好物「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェに、コラボチャームがセットになったスペシャルなセット。
パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わいに仕上げられています。
さらに、バナナの形をしたかわいいチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピング。
ソフトクリームには、ビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップが散りばめられています！
グラスの下に敷き詰めたマンゴープリンがさわやかな味わいで、味変のアクセントに。
大人から子どもまで楽しめる盛りだくさんなパフェが、かわいい「ミニオンズ」のオリジナルピックを添えて提供されます☆
プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボカップ コンプリートセット
セット価格：4,900円（税込）
「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、コラボグッズがセットになった、特別メニューもラインナップ。
自宅でも「ミニオン」たちとの楽しいカフェタイムを味わえる「コラボカップ」をまとめてゲットできるセットです。
シークレットを含む全4種のカップが、コラボメニューと一緒に購入できます☆
プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボチャーム コンプリートセット
セット価格：3,650円（税込）
コラボグッズとセットになった特別メニューには、カバンなどに付けていつでも一緒にいられる「コラボチャーム」をコンプリートできるプレミアムBOXも。
全5種の「コラボチャーム」をまとめて購入でき、コラボメニュー「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」も楽しめます！
店内QRスタンプラリー
期間：2026年7月3日（金）〜9月4日（金）
期間中、1来店につき店内設置のQRコードを読み込むと、スタンプを1つ獲得。
スタンプを押すたびにおトクなクーポンやコラボ壁紙、チョコクロ引換券がもらえます！
特別ラッピング＆店舗展開
ららぽーと豊洲店やユニバーサル・シティウォーク店などの旗艦店を中心に実施される、ウィンドウステッカーやスタンディなどの店舗外観や店内がミニオンズ仕様に特別装飾。
また、全国のサンマルクカフェにてステッカーが掲出されるほか、コラボTシャツを着用したスタッフがお出迎えしてくれます。
コラボ期間中は、映画の世界観に染まった空間を楽しめます☆
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボした、限定メニュー＆コラボグッズが登場するほか、特別な店舗装飾も展開。
サンマルクカフェの映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーションメニュー・グッズは、2026年7月3日〜9月4日まで数量限定で販売です！
※画像は全てイメージです
※掲載内容は予告なく変更となる場合があります
※店舗により、取り扱いのない商品もあります
※店舗により価格が異なる場合があります
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