サンマルクカフェが、2026年夏の最新映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボレーション。

「ミニオンズ」をイメージした限定メニューやコラボグッズが、全国のサンマルクカフェにて発売されます☆

サンマルクカフェ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーションメニュー・グッズ

販売期間：2026年7月3日（金）〜9月4日（金）

販売店舗：全国のサンマルクカフェ店舗

2026年8月7日より全国ロードショーとなる、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とサンマルクカフェがコラボレーション。

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とのコラボ商品やコラボグッズ付セットメニューを、数量限定で販売されます！

2026年夏のサンマルクカフェに登場するのは、「ミニオン」たちの元気でいたずら好きなキャラクター性が表現された、見ているだけで楽しくなる”ハチャメチャでおいしい”コラボメニュー4品。

鮮やかなイエローやブルーのカラーリングが目を惹く、夏にぴったりのラインナップになっています☆

くわえて、ここでしか手に入らないコラボカップやチャームがセットになったメニューも登場。

メニューは単品販売だけでなく、コラボグッズがセットになった特別メニューも用意されます。

コラボグッズは自宅でも「ミニオン」たちと楽しいカフェタイムを味わえる「コラボカップ」と、カバンなどに付けていつでも一緒にいられる「コラボチャーム」

どちらもキュートな表情や、わちゃわちゃとした姿が描かれた、このコラボ限定デザインです！

対象のコラボメニューと一緒に購入できるほか、全種類コンプリートを目指す人におすすめな、プレミアムBOXセットも数量限定で登場。

一部店舗では、映画の世界観に染まった特別なラッピング装飾も行われます☆

プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ

価格：単品 420円（税込）／プレミアムBOX（5個入）1,900円（税込）

ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごの形や食感を残したままシロップで煮た「青森県産りんごプレサーブ」がポイント。

カスタードチョコレートとプレサーブを、サクサクのクロワッサン生地で包み込み、生地表面にはキャラメルシュガーをかけて香ばしく焼き上げられています。

普段のチョコクロとは少し異なる、サクッとした食感と、アップルパイのような味わいです。

また、コラボレーション仕様として、限定デザインのスリーブや詰め合わせBOX・プレミアムBOX用の特別なコラボレーションデザインBOXも用意されます！

ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー

価格：ドリンク単品 750円（税込）／コラボカップセット 1,500円（税込）

※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムでお渡し

サイズ：Mサイズ

「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」のトロピカルベースは、マンゴー・バナナ・パイナップル・グァバの4種類をブレンド。

ジューシーでフルーティな味わいが広がる、南国風スムージーです。

グラスの下には、ちゅるんとした食感の青りんごゼリーが敷き詰められています。

ブルーとイエローのコントラストで「ミニオン」たちのいたずら心とビジュアルを表現。

味・見た目ともに、夏にぴったりの一品です！

ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ

価格：ドリンク単品 690円（税込）／コラボカップセット 1,440円（税込）

※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムでお渡し

サイズ：Mサイズ

スムージーと同じトロピカルベースを使用し、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた、様々な食感が楽しいソーダ。

すっきり爽快感のある鮮やかなイエローカラーのソーダで、「ミニオンズ」の元気でわちゃわちゃとしたイメージが表現されています☆

ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き

価格：チャームセット 1,200円（税込）

※パフェ単品での販売はありません

※コラボチャームは全5種からランダムでお渡し

「ミニオン」たちの好物「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェに、コラボチャームがセットになったスペシャルなセット。

パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わいに仕上げられています。

さらに、バナナの形をしたかわいいチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピング。

ソフトクリームには、ビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップが散りばめられています！

グラスの下に敷き詰めたマンゴープリンがさわやかな味わいで、味変のアクセントに。

大人から子どもまで楽しめる盛りだくさんなパフェが、かわいい「ミニオンズ」のオリジナルピックを添えて提供されます☆

プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボカップ コンプリートセット

セット価格：4,900円（税込）

「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、コラボグッズがセットになった、特別メニューもラインナップ。

自宅でも「ミニオン」たちとの楽しいカフェタイムを味わえる「コラボカップ」をまとめてゲットできるセットです。

シークレットを含む全4種のカップが、コラボメニューと一緒に購入できます☆

プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボチャーム コンプリートセット

セット価格：3,650円（税込）

コラボグッズとセットになった特別メニューには、カバンなどに付けていつでも一緒にいられる「コラボチャーム」をコンプリートできるプレミアムBOXも。

全5種の「コラボチャーム」をまとめて購入でき、コラボメニュー「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」も楽しめます！

店内QRスタンプラリー

期間：2026年7月3日（金）〜9月4日（金）

期間中、1来店につき店内設置のQRコードを読み込むと、スタンプを1つ獲得。

スタンプを押すたびにおトクなクーポンやコラボ壁紙、チョコクロ引換券がもらえます！

特別ラッピング＆店舗展開

ららぽーと豊洲店やユニバーサル・シティウォーク店などの旗艦店を中心に実施される、ウィンドウステッカーやスタンディなどの店舗外観や店内がミニオンズ仕様に特別装飾。

また、全国のサンマルクカフェにてステッカーが掲出されるほか、コラボTシャツを着用したスタッフがお出迎えしてくれます。

コラボ期間中は、映画の世界観に染まった空間を楽しめます☆

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボした、限定メニュー＆コラボグッズが登場するほか、特別な店舗装飾も展開。

サンマルクカフェの映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーションメニュー・グッズは、2026年7月3日〜9月4日まで数量限定で販売です！

※画像は全てイメージです

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります

※店舗により、取り扱いのない商品もあります

※店舗により価格が異なる場合があります

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