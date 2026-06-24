政府は、中国・遼寧省大連で、先月、日本人2人が相次いで中国当局に拘束された、と発表しました。

木原官房長官

「政府としましては、当該邦人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き、邦人保護の観点から適切に対応してまいります」

木原官房長官は会見で、先月18日と25日に日本人が1人ずつ、いずれも国家輸出入禁止貨物密輸罪の疑いで拘束された、と明らかにしました。在瀋陽日本総領事館大連領事事務所が、中国の税関当局から連絡を受けた、としています。また、2人の健康状態については、「特段の問題はない、との報告を受けている」としています。

中国政府関係者によりますと、拘束されたのは日本の大手電機メーカーの現地法人に勤務する日本人の男性社員で、中国が日本への輸出を規制しているレアアースを含む製品を中国国外に輸出しようとした疑いがあるということです。

中国政府関係者はNNNの取材に、「中国当局は日本へのレアアースの密輸出が行われているとみて、マークしてきた」と話しています。

中国政府は、高市総理大臣の台湾有事に関する発言などを受け、ことし1月、日本へのレアアースを含む軍民両用品の輸出規制を強化しています。