豆柴の4兄妹に「ハウス」と指示したら、3匹はすぐにハウスの中へ。しかし1匹は自分のハウスの扉が閉まっていたため、困ってしまって…？その後の予想外の行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白いｗ」といった声が寄せられています。

【動画：朝、4匹の犬に『ハウス』と指示した結果→1つだけ扉が閉まっていて…想定外な『まさかの光景』】

ハウスの扉が閉まっていたら…

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、長男の「豆じろう」くん・次男の「幾三」くん・長女の「凛」ちゃん・三男の「四竜」くんという個性豊かな豆柴の兄妹の日常が投稿されています。ご紹介するのは、4匹に朝ごはんをあげようとした時に起こった出来事。

飼い主さんがごはんの準備を始める前に「ハウス」と指示したら、お利口さんな4匹はそれぞれのハウスに向かったそう。しかし他の3匹が中に入った後も、豆じろうくんだけはハウスの前で立ち止まり、「あれ？入れない…」と困っていたとか。並んでいる4つのハウスのうち、豆じろうくんのものだけ扉が閉まっていたのです。

まさかの行動に爆笑！

扉は完全に閉まっているわけではなく左側が少し開いているので、お鼻やお手々で押せば簡単に中に入れそうです。ところがちょっぴり天然な豆じろうくんは、なぜか右側から入ろうとしており、飼い主さんが「逆から入れるよ」と教えてあげても気付きません。

そして実はせっかちな一面もある豆じろうくん。じっくり考えて行動することより、とにかく早くハウスに入ることを優先した結果、「あ！ここから入れるじゃん」とうっかりお隣の幾三くんのハウスに入ってしまったとか。そのまま「なんか違う気もするけど、とりあえず入りましたよ」とばかりに、幾三くんの横にちょこんとお座り。

豆じろうくんのまさかの行動も、幾三くんがキョトンとしながら「まあいいか」と受け入れているところも、2匹がぎゅうぎゅう詰めになってお座りしている姿も可愛すぎて、笑わずにはいられません！

無事に自分のハウスの中へ

その後、飼い主さんが豆じろうくんのハウスの扉を全開にしてあげたら、豆じろうくんはすぐに自分のハウスに移動。そして何事もなかったかのように、みんなと仲良く並んでごはんを食べていたそうですよ。

この投稿には「天然ぶりが憎めない」「お茶目すぎて爆笑」「ハウスでのツーショットw」「笑っちゃいました」といったコメントが寄せられています。

豆じろうくんたちの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。