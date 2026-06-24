バックモニターに写されたかわいすぎる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「可愛すぎます」「駆け寄りたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車を駐車しようと『バックモニター』を確認していたら、窓に…思わず保存したくなる『まさかの光景』】

バックモニターに写されたのは…

TikTokアカウント「muni.0412」の投稿主さんが、おばあちゃんの家を訪れた日のこと。車を駐車するためバックモニターを確認すると、そこには思いがけない光景が映っていました。

なんと、窓越しに愛犬のむにちゃんが写っていたのです。実はその日、むにちゃんはおばあちゃんの家に預けられていました。車が到着したことに気付いたむにちゃんは、窓際まで駆け寄ってきたようでした。

さらにむにちゃんは、投稿主さんのお迎えを大歓迎。前足で窓をカリカリしながら、「早く会いたい！」と言わんばかりにアピールしていたそうです。その姿はバックモニター越しでも伝わるほど嬉しさにあふれており、見ているだけで思わず頬が緩んでしまいます…。

偶然映り込んだとは思えないほど完璧な一枚に、投稿主さんも思わず保存したくなったのだとか。愛犬のまっすぐな愛情が伝わる、心温まるワンシーンでした。

家族大好きなむにちゃん

むにちゃんは、とにかく家族のことが大好き。少しの間離れていただけでも、再会すると全身で喜びを表現するそうです。

家族のお出迎えは大イベントのようで、家族が帰宅すると嬉しさを抑えきれず、ぴょんぴょん飛び跳ねながら大歓迎。しっぽを振りながら駆け寄る姿は毎日の恒例行事になっているのだとか。そんな健気な愛情表現に、家族もいつも元気をもらっているそうです。

TikTokアカウント「muni.0412」には、むにちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「muni.0412」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。