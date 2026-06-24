Ado、世界最大級のエンターテインメントエージェンシー・WMEとのエージェント契約を締結。海外でのさらなる飛躍に期待

23歳の歌い手・Adoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシー・WME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表。なお、エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。

WMEは、音楽、映画、テレビ、スポーツ、文学など幅広い分野で世界トップクラスのタレントおよびクリエイターを支援するグローバルエンターテインメントエージェンシー。音楽部門では年間40,000公演以上のツアーを手掛け、次世代アーティストから世界的なスーパースターまで、ジャンルを超えた幅広いアーティストのキャリア形成を支援している。

Adoは2026年5月、所属事務所である株式会社クラウドナインと、「Coachella（コーチェラ）」を手掛けるGoldenvoiceが共同開催した、北米史上最大規模のJ-POPフェスティバル「Zipangu（ジパング）2026」（ロサンゼルス）にてヘッドライナーを務めた。さらに8月に「Lollapalooza（ロラパルーザ）」のGrove Stageでのヘッドライナー出演、日本人女性ソロアーティストとして初となる「SUMMER SONIC（サマーソニック）2026」でのヘッドライナー出演を予定しており、現代J-POPを代表するアーティストとして世界的な存在感を確立している。

2025年に開催されたワールドツアー「Hibana」は、日本人アーティストとして前例のない成功を収めた。世界33都市・全34公演で50万人以上を動員し、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米の5大陸を巡る自身最大規模のツアーを実施。ロサンゼルスのCrypto.com ArenaやニューアークのPrudential Centerなど、西洋圏を代表するアリーナ会場を完売させた初の日本人アーティストとなり、歴史を塗り替えた。

今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、海外においてさらなる活動の場を広げていく。

2020年に「うっせぇわ」で鮮烈なメジャーデビューを果たし、そこから数々の快挙を成し遂げているAdo。7月4日（土）5日（日）には神奈川・日産スタジアムで「Ado STADIUM LIVE 2026『Ao』」の開催を控えているほか、今冬には、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して作成する企画アルバム「Adoの歌ってみたアルバム」第2弾が発売予定だ。

【ライブ情報】

Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」【日程／会場】2026年7月4日（土）：神奈川・日産スタジアム2026年7月5日（日）：神奈川・日産スタジアム

【開場／開演】16:00／18:00

【チケット発売中】※受付券種はプレイガイドごとに異なる。詳細は各プレイガイドの受付ページを確認。

【7月4日（土）公演】

ローソンチケットhttps://l-tike.com/ado/

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ado/

【7月5日（日）公演】

ローソンチケットhttps://l-tike.com/ado/

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ado/

イープラスhttps://eplus.jp/ado/

ボードウォークhttps://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01