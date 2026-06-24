日本付近にある“ダブル台風”は、週末にかけて日本列島に影響を与えるおそれが出てきました。

【画像】列島直撃か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

気象庁によりますと、沖縄の南の海上にある「台風7号・メーカラー」は、北上しながら、27日（土）にかけて九州地方に接近する見込みです。

また、マリアナ諸島にある「台風8号・ヒーゴス」は、この先 北西方向に進み、日本の南の海上で台風7号の予報円と交わるような予想に。“ダブル台風”のこの先の進路や雨の予想を詳しく見てみます。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風7号の進路予想は？

【台風7号】

■24日午前9時45分の発表

・24日午前9時の実況「強い」

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北 10 km/h

中心気圧 955 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）40 m/s （60 m/s）



・25日午前9時の予報「強い」

存在地域 宮古島の南約150km

進行方向、速さ 北 15 km/h

中心気圧 975hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）35m/s（50m/s）



・26日午前9時の予報

存在地域 沖縄本島近海

進行方向、速さ 北北東 20 km/h

中心気圧 980hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30 m/s（45 m/s）



・27日午前9時の予報

存在地域 四国沖

進行方向、速さ 北東 30 km/h

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30 m/s（40 m/s）



・28日午前9時の予報

存在地域 日本の東

進行方向、速さ 東北東 60 km/h

中心気圧 985hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30 m/s （40 m/s）

・29日午前9時の予報「温帯低気圧」

存在地域 日本のはるか東

進行方向、速さ 東北東 40 km/h

中心気圧 990hPa

台風7号の発達のピークは越えつつありますが、暴風域を伴ったまま、沖縄、奄美、西日本、東日本に接近する恐れがあります。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風8号の進路予想は？

【台風8号】

■24日午前10時10分の発表

・24日午前9時の実況

存在地域 マリアナ諸島

進行方向、速さ 北西 ゆっくり

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）20 m/s（30 m/s）



・24日午後9時の予報

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 25 km/h

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s（25 m/s）



・25日午前9時の予報

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 25 km/h

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s（25 m/s）



・26日午前9時の予報

存在地域 日本の南

進行方向、速さ 北北西 30 km/h

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s（25 m/s）



・27日午前9時の予報「熱帯低気圧」

存在地域 日本の東

進行方向、速さ 北北東 65 km/h

中心気圧 1004 hPa

現段階で、台風8号はあまり発達することなく熱帯低気圧へと変わる見込みです。

ただ、温かく湿った空気を送り込んで梅雨前線を活発化させ、大雨のおそれがあります。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

海外の予想は？どんなルート？

基本的に台風の進路は気象庁の予想を確認していただきたいですが、参考程度にヨーロッパ中期予報センターの24日（火）午前10時時点の予測を確認すると、26日（金）夜に九州南部付近を通過した後、東寄りに進んで、四国・東海・関東の太平洋沿岸を進む予想となっています。

このルートを通った場合は、沿岸部を中心に広く荒れた天気が予想されます。

ただ、まだ予想は変わる可能性もあるため、最新の台風情報には留意してください。

雨・風シミュレーション

雨と風のシミュレーションを、参考程度に見てみます。

雨の予想では、台風7号の位置がどこかはっきりしませんが、台風の東側の前線の活動が活発になっています。これは8号が持ち込んだ湿った空気の影響も考えられます。

またこの予想を見ると、ヨーロッパン中期予報センターの予測よりも約1日遅く日本列島に近づく予想になっています。

活発な雨雲がかかる位置や台風の接近タイミングなどは、時々刻々と変わっていますので、最新情報に留意してください。

全国の週間予報 この先の天気は？

現段階では27日（土）にかけて、沖縄、奄美をはじめ、西日本や東日本の太平洋側でも、警報級の大雨や暴風となるおそれがあり、土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水、暴風、高波などに、注意・警戒が必要です。

今一度ハザードマップを確認し、備えを万全に行っておきましょう。