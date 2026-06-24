梅雨の晴れ間に 湿度が高めで汗ばむ陽気【これからの天気(6月24日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆24日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間が続くところが多いでしょう。夕方以降は中越や上越で雲が増えるものの、天気が大きく崩れることはなさそうです。
降水確率は、湯沢町で夕方まで30%とやや高いほかは低くなっています。
◆24日(水)の予想最高気温
最高気温は、24～28℃の予想です。
昨日より2℃前後高く、長岡市や阿賀町は7月並みの暑さとなりそうです。
湿度が高めで汗ばむ陽気となるでしょう。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆24日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間が続くところが多いでしょう。夕方以降は中越や上越で雲が増えるものの、天気が大きく崩れることはなさそうです。
降水確率は、湯沢町で夕方まで30%とやや高いほかは低くなっています。
◆24日(水)の予想最高気温
最高気温は、24～28℃の予想です。
昨日より2℃前後高く、長岡市や阿賀町は7月並みの暑さとなりそうです。
湿度が高めで汗ばむ陽気となるでしょう。