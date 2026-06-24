これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆24日(水)これからの天気

高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間が続くところが多いでしょう。夕方以降は中越や上越で雲が増えるものの、天気が大きく崩れることはなさそうです。



降水確率は、湯沢町で夕方まで30%とやや高いほかは低くなっています。



◆24日(水)の予想最高気温

最高気温は、24～28℃の予想です。

昨日より2℃前後高く、長岡市や阿賀町は7月並みの暑さとなりそうです。

湿度が高めで汗ばむ陽気となるでしょう。