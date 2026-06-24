「めちゃくちゃ可愛いすぎる」25歳人気女優が“大興奮”した理由…「神を見たのですね」「とても楽しそう」【W杯】

W杯を取材している影山優佳が大興奮した理由とは(C)産経新聞社

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している、元日向坂46で女優の影山優佳が公式インスタグラムでアルゼンチン−オーストリア戦を現地観戦した様子を投稿して注目を集めた。

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25歳の影山はインスタで「メッシ選手は彼らの神様だと改めて。歴代最多得点更新の瞬間を現地で見届けられるなんて！幸せな体験をありがとうございます！」と、メッシの2ゴールを生で目撃し、興奮気味に投稿した。

この投稿にファンからは「CUTEすぎる」「めちゃくちゃ可愛いすぎる」「ユニフォーム姿も好きだけど、ユニフォームじゃない影ちゃん素敵や〜」「超絶的可愛さです」「最後の動画可愛すぎて何回も見れる」「圧倒的なビジュアルよ！」「神を見たのですね」「とても楽しそう」「もうかわいすぎて泣きそう」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]